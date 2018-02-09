наверх
09.02.201817:56
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Было человек 7-8 автоматчиков". Саакашвили заявил о попытке задержания

    Тема:

    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (845)

    (обновлено: )215
    По словам Михаила Саакашвили, охрана гостиницы, в которую за политиком пришли вооруженные пограничники, их заблокировала. У представителей ПГС не было никаких документов, заявил Саакашвили.
    Экс-председатель Одесской ОГА, лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов возле здания СБУ в Киеве, 26 декабря 2017 года
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в пятницу, что пограничники хотели задержать его в Киеве.

    Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе ранее написал в Facebook, что спецподразделение СБУ "Альфа" приехало в киевский отель для задержания бывшего губернатора. СБ Украины опровергло эту информацию.

    "Их было человек 7-8 автоматчиков… это были пограничники. Они зашли с автоматами, перезарядились… Охрана гостиницы их заблокировала… У них не было никаких документов", — заявил Саакашвили в пятницу журналистам.

    Министр юстиции Украины Павел Петренко в пятницу заявил, что Генеральная прокуратура Украины может продолжать экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили, поскольку суд отказал политику в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

    Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Александр Скубченко
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Термометр
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Люди в балаклавах и в камуфляже в Черкасском горсовете
    Радикальный экстремизм охватил Украину