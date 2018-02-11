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    ООН заявила о новой эскалации конфликта в Сирии

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (408)

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    По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта, только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв.
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    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. ООН считает, что за первую неделю февраля жертвами авиаударов в Сирии стали 1 тысяча человек, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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    "Генеральный секретарь (Антониу Гутерреш) внимательно следит за внушающей беспокойство военной эскалацией по всей Сирии и за опасными последствиями за пределами ее границ. Последние события ознаменовали один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта. Только за первую неделю февраля поступали сообщения о более чем тысяче гражданских жертв авиаударов", — говорится в заявлении.

    "Генеральный секретарь вновь подчеркивает, что все заинтересованные стороны в Сирии и в регионе несут ответственность и должны соблюдать международное законодательство и соответствующие резолюции Совета Безопасности (ООН)", — добавил Дюжаррик.

    По словам представителя генсека, Гутерреш призывает всех работать над немедленной деэскалацией насилия без предварительных условий и демонстрировать сдержанность.

    "Кроме того, генеральный секретарь призывает все стороны к скорейшему движению в направлении политического урегулирования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2254. Это урегулирование является единственным способом остановить насилие и ужасные страдания сирийского народа", — заключил он.

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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