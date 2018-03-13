Анонсировано заявление премьера Британии по делу экс-полковника ГРУ

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил журналистам, что обсудил с первым замглавы МИД РФ Владимиром Титовым инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери; премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду примет решение и сделает заявление.

Бристоу также подтвердил позицию Терезы Мэй по этому вопросу: Лондон по-прежнему ожидает ответа РФ по делу Скрипаля во вторник.

"У меня состоялась короткая встреча с замглавы МИД РФ Титовым, на которой мы обсудили события, связанные с инцидентом в Солсбери, и заявления премьер-министра Мэй, сделанные вчера. Я подтвердил позицию Великобритании, озвученную Мэй: мы ожидаем сегодня до конца дня разъяснения РФ, каким образом вещество оказалось в Солсбери. Премьер-министр примет решение и сделает заявление завтра о том, кто ответственен", — сказал Бристоу журналистам по итогам встречи в МИД РФ.

Ранее Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России. Экс-глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев сообщил, что газ "Новичок" мог храниться не территории любой бывшей республики СССР, включая Украину, поэтому не исключен "украинский след".

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готов помочь Лондону в расследовании отравления Скрипаля и его дочери, подчеркнув, что "следы отравления в Великобритании ведут в Россию".