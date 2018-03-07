Экс-полковник ГРУ Скрипаль, его дочь и полицейский находятся в коме - СМИ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский находятся в коме после отравления, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Ранее в среду глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули рассказал, что двое жителей Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом, они остаются в критическом состоянии.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщала, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, не называя имен пострадавших. Однако ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Выступая 6 марта в парламенте, Джонсон подтвердил, что речь идет о Скрипале и его дочери Юлии.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Контртеррористическое управление полиции Лондона руководит расследованием, однако инцидент не рассматривается как террористический акт.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.