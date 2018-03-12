Мэй пригрозила расценить "дело Скрипаля", как применение силы РФ против Британии

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Если Россия не даст "заслуживающего доверия" ответа по делу об отравлении работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, то правительство Великобритании приравняет это к акту незаконного применения силы против Соединенного Королевства, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник в парламенте.

"В среду мы детально изучим ответ от Российской Федерации. Если не будет заслуживающего доверия ответа, мы заключим, что это действие приравнивается к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства", — сказала Мэй.

Мэй ранее объявила, что "в высокой степени вероятна" причастность РФ к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уведомил посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы предоставить детальные объяснения по делу Скрипаля.