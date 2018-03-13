Украина предложила помощь Британии в расследовании отравления Скрипаля

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Украина готова помочь Великобритании в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России. Экс-глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев считает, что газ "Новичок" мог храниться не территории любой бывшей республики СССР, включая Украину, поэтому не исключен "украинский след".

"Следы отравления в Великобритании ведут в Россию", — считает Климкин.

Сліди отруєння у Великій Британії ведуть в Росію. Якщо це буде доведено, то Росія в одній компанії з Північною Кореєю, Сирією та Іраком Саддама Хуссейна, що також використовували хімічну зброю. Ми солідарні з нашими союзниками і готові працювати разом з ними. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 марта 2018 г.

Он добавил, в Киеве готовы помочь в расследовании отравления Скрипаля. "Мы солидарны с нашими союзниками и готовы работать вместе с ними", — написал глава МИД в Twitter.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции.

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