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    Украина предложила помощь Британии в расследовании отравления Скрипаля

    (обновлено: )10202
    Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Киеве готовы помочь Великобритании в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
    Министерство иностранных дел Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Украина готова помочь Великобритании в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России. Экс-глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев считает, что газ "Новичок" мог храниться не территории любой бывшей республики СССР, включая Украину, поэтому не исключен "украинский след".

    "Следы отравления в Великобритании ведут в Россию", — считает Климкин.

    Он добавил, в Киеве готовы помочь в расследовании отравления Скрипаля. "Мы солидарны с нашими союзниками и готовы работать вместе с ними", — написал глава МИД в Twitter.

    Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции.

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