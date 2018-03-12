В Белом доме не стали обвинять Россию в отравлении Скрипаля

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала обвинять российские власти в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в чем британские власти подозревают Москву.

На регулярном брифинге в понедельник Сандерс спросили, считают ли США, что за отравлением стоит Россия и готовы ли они принять в связи с этим какие-либо меры.

"Сейчас мы стоим вместе с нашим союзником Великобританией. Думаю, они занимаются некоторыми деталями этого (инцидента). Мы будем работать вместе с Великобританией и будем вместе с ними в ходе этого процесса", — ответила представитель Белого дома.

При этом сам инцидент она назвала "возмутительным, безответственным и неизбирательным".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник в парламенте объявила, что "в высокой степени вероятна" причастность России к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уведомил посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы предоставить детальные объяснения по делу Скрипаля.