О чем пишут в мире: потепление между США и Кореей, отравление экс-полковника ГРУ

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РИА Новости Украина

Президент США встретится с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие несколько недель после того, как лидер КНДР направил ему приглашение и предложил воздержаться от ядерных и ракетных испытаний, пишет в пятницу газета Financial Times и многие другие зарубежные издания.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент США Дональд Трамп. Архивное фото

Как отмечают газеты, неожиданное приглашение американскому лидеру передал советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён после переговоров южнокорейской делегации в КНДР. Издание Guardian подчеркивает, что представители администрации Трампа назвали заявление о встрече победой политики "максимального давления", которую проводит американский лидер.

Тем не менее, как отмечают газеты, несмотря на то, что высокопоставленные чиновники публично приветствуют возможное начало переговоров с осторожностью, они по-прежнему с сомнением относятся к перспективе любого соглашения между двумя странами.

KNS / KCNA / AFP Ким Чен Ын

"Эти люди привыкли к обману", — завил газете Financial Times один из представителей американской администрации.

Как отмечает газета Wall Street Journal, "некоторые американские официальные лица опасаются, что Северная Корея может потребовать от США в ответ вывести военнослужащих из Южной Кореи или предпринять другие шаги, которые ослабят военный альянс США с Сеулом". Если планы все же реализуются, это будет первая встреча лидеров двух стран в истории.

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Пхеньян и ранее искал встречи с представителями Вашингтона, подчеркивает Guardian.

"В 2000 году Билл Клинтон практически согласовал встречу с Ким Чен Иром, однако до ухода Клинтона с поста встречу так и не смогли организовать", — напоминает газета.

Тем не менее, как считает Financial Times, нынешнее заявление можно считать "прорывом во взаимодействии двух стран после того, как лидеры на протяжении нескольких месяцев обменивались угрозами ядерной войны в Twitter и на телевидении".

Трамп ввел ввозные пошлины на сталь

Трамп в четверг официально подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий и сделал несколько исключений для союзников США, пишут в пятницу зарубежные издания. В частности, как отмечают издания, от пошлин на импорт металлов на время переговоров о соглашении НАФТА будут освобождены Мексика и Канада, что стало возможным после недели "активного лоббирования" интересов двух стран. Заявляя о новых торговых мерах, Трамп отметил, что следующим исключением из списка может стать Австралия, а также другие страны, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

Как отмечает газета Wall Street Journal, "Трамп вывел свою торговую политику, основанную на принципе America First, на полные обороты".

"Это самое широкое применение федеральной власти со стороны Трампа со времени его вступления в должность президента, направленное на то, чтобы переписать правила международной торговли", — отмечает газета New York Times.

Своим решением президент США, как полагают издания, проигнорировал критиков в своей республиканской партии, ряд зарубежных партнеров и "породил страхи торговой войны". "Лидеры зарубежных стран предупреждали, что торговая война может распространиться и на другие области промышленности и обернуться против американских товаров", — отмечает газета New York Times.

Официальные лица, как подчеркивают издания, не объясняют, каким образом страны должны добиваться отмены пошлин и какие факторы могут на это повлиять, но по данным источников, вероятнее всего, об этом с США будут договариваться "европейские страны-члены НАТО, Япония, Южная Корея".

Как напоминают издания, в 2002 году экс-президент США Джордж Буш-младший уже вводил пошлины на сталь в размере до 30%, но после постановления ВТО и ответных мер торговых партнеров через 15 месяцев вынужден был их отменить. "Исследования показали, что больше людей потеряли рабочие места, чем получили, а лидеры республиканской партии пообещали не повторять этот эксперимент", — напоминает New York Times.

Покушение на убийство экс-полковника ГРУ в Солсбери

Британские газеты продолжают писать о расследовании инцидента в городе Солсбери, где согласно официальным данным, мужчину и женщину госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом. Как пишут газеты, хотя официально имена пострадавших не называются, речь идет о экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери.

Коллаж Sky News Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

"Расследование попытки убийства Сергей Скрипаля набирает обороты – полиция оцепила захоронения его жены Людмилы и сына Александра и подтвердила, что после инцидента за медицинской помощью обратился 21 человек", — пишет газета Guardian.

Как полагает издание, оцепление на кладбище, где похоронены родственники Скрипаля, было установлено преимущественно для того, чтобы оградить его от представителей прессы. "Никаких признаков активности на месте не замечено, но настораживающая черная полоса в жизни семьи, скорее всего, может побудить полицию изучить, могли ли Людмила и Александр скончаться в результате насильственной смерти", — пишет газета.

Как сказал один из следователей полиции Уилтшира в интервью газете Daily Telegraph, оцепление на кладбище и в доме Скрипаля могло быть установлено, в том числе, с целью поиска улик.

"Эти кордоны были установлены с единственной целью – изучить этим места и посмотреть, находились ли эти двое под наблюдением у наемников. Они будут искать улики в кустах", — сказал источник издания.

По данным газеты, Скрипаль и его дочь были на кладбище на прошлой неделе и оставили цветы у надгробия сына на годовщину его смерти.

В Twitter в шесть раз быстрее распространяется лож

Американские издания обратили внимание на исследование ученых Массачусетского технологического университета о скорости распространения недостоверной информации в социальных сетях.

Пронаблюдав за "поведением" в Twitter новостных материалов с пометкой "правда" и "ложь", они выяснили, что новости, содержащие недостоверную информацию, распространяются в этой социальной сети на порядок чаще и быстрее, чем правдивые сообщения.

"Ложные новости распространялась дальше, быстрее, глубже и шире, чем правда, потому что их скорее будут распространять люди, а не роботы", — заявили ученые.

По данным специалистов, "правде нужно в шесть раз больше времени, чем лжи, чтобы достичь аудитории в 1500 человек". Согласно исследованию, "у неправдивых новостей на 70% больше шансов, чтобы их ретвитнули, чем у правдивых".