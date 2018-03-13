Экс-глава ФСБ не исключил "украинский след" в отравлении Скрипаля

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Газ "Новичок" мог храниться на территории любой бывшей республики СССР, включая Украину, считает экс-глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России.

"С учётом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след", — сказал Ковалев РИА Новости.

К отравлению Скрипаля причастны спецслужбы Великобритании, так как эта ситуация выгодная ей, США и косвенно Украине, считает экс-глава ФСБ.

"Я вообще с учетом целой цепочки вот этой вот гибели предателей на территории Англии, у меня создается впечатление – это моя версия – что англичане, максимально использовав того или иного предателя в своих целях, приносят его в сакральную жертву. И говорят о том, что это Россия сделала", — сказал Ковалев.

"Такое ощущение, что к этим действиям причастны спецслужбы Англии… Эти люди находятся целиком "под колпаком", как принято сейчас говорить на журналистском жаргоне, спецслужбы их курируют, спецслужбы знают постоянно о их месте нахождения, распорядок дня, и вдруг происходят раз за разом такие странные события", — пояснил он.

По словам Ковалева, "покушение на Скрипаля" нанесло РФ "абсолютный вред". "А выгодоприобретатели — Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором", — добавил депутат.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции.

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В МИД РФ назвали заявление Мэй по Скрипалю "цирковым шоу в британском парламенте", указав на начало очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. В понедельник президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.