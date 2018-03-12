Riga.Rosvesty: Добро пожаловать в Украину. Вилы заточены, ждут

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Шестого марта 2018 года в Украине стартовали широко разрекламированные учения "ЛитПолУкрБриг" при участии Польши, Литвы и Украины. Впервые военные трех стран, в том числе и весь личный состав штаба украинского десантно-штурмового батальона, (в основном выходцы из АТО), будут отрабатывать командно-штабные учения. Все бы ничего, но буквально накануне старта учений по улицам Львова в очередной раз прошли маршем украинские националисты, неся в руках красно-черные бандеровские флаги и плакаты оскорбительного для поляков содержания. Как этот марш и заявления радикалов вяжутся с заверениями МИД Украины о "дружбе" с Польшей — неясно. Но в одном можно быть уверенным точно — это выходка в очередной раз подтверждает тезис о том, что на нормализацию сложных отношений Украины и Польши вряд ли стоит рассчитывать", — пишет Олег Пономарев в статье для Riga.Rosvesty.

Из-за нежелания видеть Украину в НАТО был создан его аналог

"Напомним, что 26 марта 2015 года парламент Литвы единогласно ратифицировал соглашение трех стран: Литвы, Польши и Украины об учреждении совместной военной бригады. Неделей ранее о присоединении к международной миссии проголосовал и польский Сейм. По задумке инициаторов объединения военных — литовской стороны, на новое воинское подразделение возлагаются, в основном, миротворческие функции. Но подразделение также будет выполнять и "общие задачи в самых горячих точках планеты". Как стало известно позже, совместная бригада будет использоваться в операциях под эгидой ООН и Европейского Союза", — говорится в статье.

"Это очень важное для нас решение, так как две страны, которые будут входить в состав совместной бригады — Польша и Литва — это страны-члены блока НАТО, и мы наш компонент будем также готовить с тем, чтобы мы знали стандарты блока НАТО. У них есть чему поучиться, поверьте мне", — заявил тогдашний и. о. министра обороны Украины Михаил Коваль.

По его словам, для нового подразделения стороны выбрали название "ЛитПолУкрБриг" и уже в эти дни во Львове стартовала первая тренировочная миссия, которая продлится месяц.

"Такие учения мы проводим впервые. До этого военнослужащие "ЛитПолУкрБриг" проходили определенные этапы приобретения оперативных способностей подразделений и после соответствующей сертификации приступили к обучению других. То есть "ЛитПолУкрБриг" получил задание провести подготовку личного состава штаба одного из штатных десантных батальонов Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО", — отметил руководитель тренировочной миссии полковник Владимир Юданов.

По словам польского капитана Мартина Плонки, во время этой тренировки офицеры штаба минимально используют компьютеры и другие электронные средства и таким образом воспроизводят ситуацию ведения боевых действий в условиях, когда их невозможно использовать.

"Основное внимание во время занятий мы обращаем на процесс принятия решений и философию ведения боевых действий. В течение первых двух недель офицеры будут обрабатывать последовательность принятия решений в соответствии с процедурами НАТО. Следующие две недели будут практические упражнения, во время которых украинские офицеры отработают собственные боевые приказы по предложенной легенде учений", — добавил литовский майор Костас Петровас.

Грузия и Молдова — других партнеров у Украины нет?

"Не успев еще толком провести ни одного тактического учения с Литвой и Польшей, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил о планах по созданию аналогичной военной бригады с Молдовой и Грузией. Это решение стало продолжением ранее подписанной с официальным Кишиневом и Тбилиси декларации о региональной безопасности, где три страны подтвердили свою приверженность евроинтеграции", — напомнил автор статьи.

"Мы такой опыт можем использовать и в нашем трехстороннем сотрудничестве по образцу украинско-польско-литовской бригады", — заявил Андрей Парубий. Он также добавил, что первое заседание Межпарламентской ассамблеи трех стран состоится в Киеве, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества, в том числе и военного.

Также во второй половина года Украина планирует провести учения НАТО Rapid Trident-2018, участие в которых примут более 2 тысяч украинских военных, а также солдаты и офицеры из десяти государств — членов НАТО и стран — участниц программы "Партнерство ради мира", отмечается в публикации.

"В 2018 году украинские военнослужащие продолжат тренировки вместе с иностранными партнерами в действиях в составе коалиционных сил во время операций миротворческого и стабилизационного характера. По сценарию, украинским воинам во время военных маневров придется противостоять гибридным угрозам, а также поделиться собственным боевым опытом", — сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Читайте также: Украина — Польша: в оковах "исторической резни"

"Напомним, что в январе 2018 года в Украине вступил в силу Закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении в этом году украино-американских учений Sea Breeze — 2018 и Rapid Trident-2018", — напомнил автор статьи.

Мэр Львова: "Для вывешивания флагов УПА в календаре и без того выделено 29 дней в году"

"Буквально накануне прибытия в Украину литовского и польского военных контингентов по улицам Львова прошли маршем украинские националисты с красно-черными бандеровскими флагами. Формальным поводом шествия под названием "Помни Героев" стала 68-я годовщина со дня смерти командира УПА Романа Шухевича. В марше приняли участие националистические организации: запрещенный в России радикальный "Правый сектор", "Национальный корпус" и скандальная партия "Свобода", — пишет Олег Пономарев.

Молодчики потребовали от мэра Андрея Садового вывесить боевой флаг ОУН на городской Ратуше, городском совете и административных зданиях на что городской голова ответил, что согласно решению депутатов Львовского городского совета для вывешивания флагов УПА и ОУН в календаре и без того выделено 29 дней в году, напомнил автор статьи.

"Тем самым Садовой унизил честь и достоинство украинских националистов, которые сражались с врагом именно под красно-черными флагами и сто лет назад, и сегодня! Мы уверены, что это решение было принято в угоду принятого польским Сеймом закона о запрете пропаганды "бандеровской идеологии", который дискриминирует украинское освободительное движение на территории республики Польша. Хотим отметить, что в собственной стране поляки могут принимать и внедрять любые законы, но их действия не могут распространяться ни на метр украинской земли. Тем более в бандеровском городе Львове! Наша страна — наши правила!", — заявили представители "Национального корпуса".

После заявлений и пикетирования горсовета, молодчики прошли по центру Львова с факелами, символикой националистических организаций, флагами и оскорбительными для Польши плакатами. В частности, "Город Львов — не для польских господ!", "Помни, чужак, здесь хозяин — украинец", "Наша земля — наши герои " и другие.

Как заявил один из участников марша — "свободовец" Юрий Михальчишин, Львов для него всегда являлся символом оккупации украинской земли, а в межвоенный период украинцы ощущали себя в городе "людьми второго сорта".

"Студентов-украинцев выбрасывали из университетов, украинских патриотов выгоняли с госслужбы, закрывались украинские школы, издевались над нашим национальным духом и традициями. Польские шовинисты применяли массовый террор против украинцев. И этот террор остановил Роман Шухевич, который первый во Львове дал отпор польскому шовинизму и показал, что украинцы никогда не становятся на колени. Нас снова пытаются ставить на колени. В свое время Спасителя продали за 30 сребреников. А нас с вами кое-кто во Львове хочет продать за 30 злотых! Мы будем сопротивляться", — приводит он примеры "ужасов оккупации".

В МИД Польши заявили о "дефиците доверия" к Украине

Выходка украинских националистов во Львове незамеченной не осталась. В министерстве иностранных дел Польши уже назвали этот марш "черной неблагодарностью" за помощь, которую Варшава оказывает Киеву. В частности, заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий упрекнул Украину в том, что Польша увеличила поставки газа в столь сложное для Украины время и в этот же момент во Львове организовывают антипольский марш.

"Символично можно это описать так: Россия перекрывает газ — польская сторона немедленно увеличивает поставки. А за это мы получаем демонстрацию с флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Львов не для польских панов", — отметил он.

Бартош Циховский также добавил, что в Польше существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру и все это для Киева может закончиться очень плохо. "Есть проблема, когда слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности, в результате существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру", — добавил чиновник.

Польский дипломат также вспомнил и тот факт, что Верховная Рада приняла документ о героизации вояк УПА. "Проблема заключается в том, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности. Это проблема доверия к нашему украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную Раду, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии", — добавил замминистра.

В свете львовского марша польский министр также подверг резкой критике и недавнюю статью министра иностранных дел Украины Павла Климкина в издании Rzeczpospolita, в которой тот утверждает, что у Украины нет никаких объективных причин для ухудшения отношений с Польшей. Комментируя "труд" Павла Климкина, Бартош Цихоцкий подчеркнул, что эта проблема существует уже длительное время и украинская сторона лишь саботирует возможность двустороннего сотрудничества для решения острых противоречий.

"Это проблема определенного процесса или политики идентичности украинского государства, прославляющего учредительный миф на основе УПА, Степана Бандеры и Романа Шухевича. В этом прославлении совершенно нет места для раздумий над Волынским преступлением, над кровью поляков, которая пролилась на Волыни в результате преднамеренной, сознательной политики этнической чистки. Приравнивание Бандеры к Пилсудскому, приравнивание УПА к Армии Крайовой, приравнивание Волынского преступления к борьбе АК на Востоке — это ревизионизм и отказ от Волынского преступления, что очень беспокоит", — полагает польский министр.