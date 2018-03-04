КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Во Львове прошел факельный марш под антипольскими лозунгами, сообщило в воскресенье местное издание Zaxid.net.

Вечером 4 марта по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года в бою с сотрудниками советских спецслужб.

"Марш по улицам города прошел под провокационными антипольскими лозунгами", — говорится в сообщении.

УНН Во Львове прошел факельный марш под антипольскими лозунгами

По данным СМИ, идя по центральным улицам города, радикалы выкрикивали лозунги "Город Львов не для польских господ", "Помни, чужак, здесь хозяин украинец", "Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!", "Наша земля — ​​наши герои", "Идея нации — против деградации" и другие. Как пояснил изданию один из организаторов шествия, этот лозунг связан с принятым в Польше законом о запрете "бандеровской" идеологии.

УНН Во Львове прошел факельный марш под антипольскими лозунгами

Закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской" идеологии, вступил в силу в Польше 1 марта.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии", а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.