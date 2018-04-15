Ракетное перевооружение Украины: цели, средства, задачи

Александр Хроленко, военный обозреватель

На юге Одесской области на текущей неделе состоялись государственные испытания нового ракетного комплекса "Ольха", который якобы по всем параметрам превзошел российский аналог – "Смерч". Это нарочитое сравнение украинских вооружений с российскими образцами глубоко символично. Похоже, за американские деньги официальный Киев намерен и в дальнейшем противостоять Москве, то есть отстаивать интересы Вашингтона – вопреки интересам украинского народа.

Испытания "Ольхи" этап за этапом продолжаются второй год. Минобороны проверяет соответствие заданным параметрам тактико-технических характеристик прототипа. Однако секретарь СНБО Александр Турчинов уже заметил "огромный спрос" на "Ольху" за границей. Рассмотрим это уникальное изделие поближе.

Основой украинского комплекса остается советская и российская дальнобойная реактивная система залпового огня "Смерч" калибра 300 мм, которая создана в городе Туле в начале 1980-х. Реактивные снаряды "Смерча" имеют семь типов головных частей (от осколочно-фугасных и кассетных до термобарических), и в три раза превосходят по точности зарубежные аналоги. Одним залпом поражаются цели на площади 67 га и на дальности до 70 км. Поэтому громкие заявления (в ходе испытаний) секретаря СНБО Александра Турчинова о глобальном превосходстве "Ольхи" вызывают, мягко говоря, недоверие.

Использование исключительно украинских комплектующих маловероятно. Тем более что новые ракеты должны выпускаться в комплекте с высокотехнологичными средствами автоматизированного управления огнем (компьютер и навигация), не касаясь даже производства тяжелых боевых и транспортно-заряжающих машин.

Липовая "Ольха"

Украинские производители еще годом ранее испытывали ракету "Ольха" для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" и почему-то сравнивали новое изделие с оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Точка-У". Созданные в нескольких странах корректируемые снаряды нового поколения с индивидуальной системой наведения позволяют отнести РСЗО к высокоточному оружию, однако старинная "Точка" с вероятным отклонением от цели в 50 метров – некорректный выбор для сравнения.

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Предположительно, максимальная дальность нового боеприпаса "Ольха" составляет 100 км, а круговое вероятное отклонение от цели не превышает 10 метров. По дальности возникает сразу несколько ассоциаций: российский РСЗО "Торнадо", белорусско-китайский комплекс "Полонез", американская система "HIMARS".

Образцов для подражания великое множество, но технологический уровень производства – прежде всего. Можно провести несколько более или менее успешных испытаний прототипа, но обеспечить серийное производство боеприпасов гораздо сложнее. Иностранные заказчики вряд ли оплатят разработку и производство украинской "Ольхи", ведь на мировом рынке имеется множество подобных систем, проверенных временем, интегрированных в высокотехнологичную сервисную оболочку.

Точность РСЗО "Торнадо", к примеру, обеспечивается российской системой ГЛОНАСС. Если Украина намерена использовать американскую навигационную систему, то и решения о боевых действиях ВСУ (или о продаже "Ольхи" за рубеж) будут принимать в Вашингтоне. Это нерешаемая проблема.

Секретарь СНБО Александр Турчинов 12 апреля включил Украину в список космических держав. В составе концерна "Укроборонпром" – более 130 предприятий, но космические высоты остаются недостижимыми. Космическое предприятие "Южмаш" находится на грани банкротства, а периодические испытания новых украинских ракет обычно являются профанацией. На вооружение они не поступают. Не исключено, что "Ольха" тоже липовая.

rnbo.gov.ua Государственные испытания ракетного комплекса "Ольха"

Технологический потенциал

Известно, что в последние годы от бронетехники украинского производства отказались Таиланд, Ирак, Азербайджан. Да и собственные войска предпочитают подержанные боевые машины пехоты БМП – 1АК лицензионного чехословацкого производства. За 27 лет независимости Украина не освоила производство обыкновенных стрелковых боеприпасов к советским "Калашниковым".

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И вдруг на пустом месте возникает высочайшего мирового уровня РСЗО "Ольха". Создается впечатление, что "новая ракета" является лишь украинской подделкой тульской разработки (безлицензионное производство). И насколько новинка соответствует стандартам НАТО, куда стремится Киев, – тоже не ясно.

Огромен разрыв между военными амбициями и возможностями Киева. "Укроборонпром" три года назад заявил о переходе на стандарты НАТО в производстве оружия. Совместно с натовскими представителями из стран Восточной Европы была разработана дорожная карта реформирования производства до 2018 года. Что изменилось? Российские комплектующие законодательно исключены (около 30 тысяч узлов и деталей), а отдельного украинского ОПК никогда не существовало.

Импортозамещение по линии ЕС и НАТО в украинской "оборонке" с советскими корнями практически неосуществимо. Производство вооружений НАТО регламентируется 1500 стандартами STANAG (STANdardization AGreement), и технологический переход на эти рельсы "Укроборонпрома" не просто сложен, а требует огромных денег – более 46 млрд. долларов. Это финансово-технологический тупик.

В мировой истории нет другого примера, когда страна с атомной промышленностью и космическими ракетами уходила из первой "двадцатки" на 150-е место. А ее перевооружением занимались страны, подобные Литве. Впрочем, это уже американская технология распыления ответственности за поддержание военного конфликта на Украине. Разумеется, литовская военная помощь осуществляется за американские деньги.

Соединенные Штаты особо и не скрывают, что вооружение украинской революции достоинства продолжается под их чутким руководством. А директор ЦРУ (кандидат на пост госсекретаря) Майк Помпео в четверг открыто заявил: для достижения целей США в Европе у Вашингтона есть список мер, направленных против Москвы, и в их числе "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине". Собственно, дальнейшая судьба упомянутых молодых украинцев с оружием – дело десятое.