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    Ракетное перевооружение Украины: цели, средства, задачи

    (обновлено: )21442
    Импортозамещение по линии ЕС и НАТО в украинской "оборонке" с советскими корнями практически неосуществимо. Производство вооружений НАТО регламентируется 1500 стандартами STANAG, и технологический переход на эти рельсы требует огромных денег.
    Государственные испытания ракетного комплекса Ольха
    rnbo.gov.ua

    Александр Хроленко, военный обозреватель 

    На юге Одесской области на текущей неделе состоялись государственные испытания нового ракетного комплекса "Ольха", который якобы по всем параметрам превзошел российский аналог –  "Смерч". Это нарочитое сравнение украинских вооружений с российскими образцами глубоко символично. Похоже, за американские деньги официальный Киев намерен и в дальнейшем противостоять Москве, то есть отстаивать интересы Вашингтона – вопреки интересам украинского народа.

    Испытания "Ольхи" этап за этапом продолжаются второй год. Минобороны проверяет соответствие заданным параметрам тактико-технических характеристик прототипа. Однако секретарь СНБО Александр Турчинов уже заметил "огромный спрос" на "Ольху" за границей. Рассмотрим это уникальное изделие поближе.

    Государственные испытания ракетного комплекса Ольха
    rnbo.gov.ua
    В Украине стартовали испытания ракетного комплекса "Ольха"

    Основой украинского комплекса остается советская и российская дальнобойная реактивная система залпового огня "Смерч" калибра 300 мм, которая создана в городе Туле в начале 1980-х. Реактивные снаряды "Смерча" имеют семь типов головных частей (от осколочно-фугасных и кассетных до термобарических), и в три раза превосходят по точности зарубежные аналоги. Одним залпом поражаются цели на площади 67 га и на дальности до 70 км. Поэтому громкие заявления (в ходе испытаний) секретаря СНБО Александра Турчинова о глобальном превосходстве "Ольхи" вызывают, мягко говоря, недоверие. 

    Использование исключительно украинских комплектующих маловероятно. Тем более что новые ракеты должны выпускаться в комплекте с высокотехнологичными средствами автоматизированного управления огнем (компьютер и навигация), не касаясь даже производства тяжелых боевых и транспортно-заряжающих машин. 

    Липовая "Ольха"

    Украинские производители еще годом ранее испытывали ракету "Ольха"  для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" и почему-то сравнивали новое изделие с оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Точка-У". Созданные в нескольких странах корректируемые снаряды нового поколения с индивидуальной системой наведения позволяют отнести РСЗО к высокоточному оружию, однако старинная "Точка" с вероятным отклонением от цели в 50 метров – некорректный выбор для сравнения. 

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    Предположительно, максимальная дальность нового боеприпаса "Ольха" составляет 100 км, а круговое вероятное отклонение от цели не превышает 10 метров. По дальности возникает сразу несколько ассоциаций: российский РСЗО "Торнадо", белорусско-китайский комплекс "Полонез", американская система "HIMARS". 

    Российский ракетный крейсер показал свой потенциал недалеко от скандинавских стран. Видео
    Канал Минобороны России в Youtube
    Российский ракетный крейсер показал свой потенциал недалеко от скандинавских стран

    Образцов для подражания великое множество, но технологический уровень производства – прежде всего. Можно провести несколько более или менее успешных испытаний прототипа, но обеспечить серийное производство боеприпасов гораздо сложнее. Иностранные заказчики вряд ли оплатят разработку и производство украинской "Ольхи", ведь на мировом рынке имеется множество подобных систем, проверенных временем, интегрированных в высокотехнологичную сервисную оболочку.

    Точность РСЗО "Торнадо", к примеру, обеспечивается российской системой ГЛОНАСС. Если Украина намерена использовать американскую навигационную систему, то и решения о боевых действиях ВСУ (или о продаже "Ольхи" за рубеж) будут принимать в Вашингтоне. Это нерешаемая проблема.

    Секретарь СНБО Александр Турчинов 12 апреля включил Украину в список космических держав. В составе концерна "Укроборонпром" – более 130 предприятий, но космические высоты остаются недостижимыми. Космическое предприятие "Южмаш" находится на грани банкротства, а периодические испытания новых украинских ракет обычно являются профанацией. На вооружение они не поступают. Не исключено, что "Ольха" тоже липовая.

    rnbo.gov.ua
    Государственные испытания ракетного комплекса "Ольха"

    Технологический потенциал

    Известно, что в последние годы от бронетехники украинского производства отказались Таиланд, Ирак, Азербайджан. Да и собственные войска предпочитают  подержанные боевые машины пехоты БМП – 1АК лицензионного чехословацкого производства. За 27 лет независимости Украина не освоила производство обыкновенных стрелковых боеприпасов к советским "Калашниковым". 

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    И вдруг на пустом месте возникает высочайшего мирового уровня РСЗО "Ольха". Создается впечатление, что "новая ракета" является лишь украинской подделкой тульской разработки (безлицензионное производство). И насколько новинка соответствует стандартам НАТО, куда стремится Киев, – тоже не ясно. 

    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН
    Пашинский: темные дела серого кардинала национальной "оборонки"

    Огромен разрыв между военными амбициями и возможностями Киева. "Укроборонпром"  три года назад заявил о переходе на стандарты НАТО в производстве оружия. Совместно с натовскими представителями из стран Восточной Европы была разработана дорожная карта реформирования производства до 2018 года. Что изменилось? Российские комплектующие законодательно исключены (около 30 тысяч узлов и деталей), а отдельного украинского ОПК никогда не существовало. 

    Импортозамещение по линии ЕС и НАТО в украинской "оборонке" с советскими корнями практически неосуществимо. Производство вооружений НАТО регламентируется 1500 стандартами STANAG (STANdardization AGreement), и технологический переход на эти рельсы "Укроборонпрома"  не просто сложен, а требует огромных денег – более 46 млрд. долларов. Это финансово-технологический тупик. 

    В мировой истории нет другого примера, когда страна с атомной промышленностью и космическими ракетами уходила из первой "двадцатки" на 150-е место. А ее перевооружением занимались страны, подобные Литве. Впрочем, это уже американская технология  распыления ответственности за поддержание военного конфликта на Украине. Разумеется, литовская военная помощь осуществляется за американские деньги.

    Соединенные Штаты особо и не скрывают, что вооружение украинской революции достоинства продолжается под их чутким руководством. А директор ЦРУ (кандидат на пост госсекретаря) Майк Помпео в четверг открыто заявил: для достижения целей США в Европе у Вашингтона есть список мер, направленных против Москвы, и в их числе "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине". Собственно, дальнейшая судьба упомянутых молодых украинцев с оружием – дело десятое.

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