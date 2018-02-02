Крылатая профанация малой дальности

Александр Хроленко, военный обозреватель

Украина 30 января испытала новую крылатую ракету. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сказал: "Это первый боеприпас такого класса полностью украинской разработки". Вероятно, технологическая победа КБ "Луч" адресована преимущественно украинским патриотам, не обремененным знаниями. Специалисты сразу заметили очертания советской противокорабельной ракеты Х-35 и характерный след от работы твердотопливного ускорителя. Ближайшее рассмотрение добавило сомнений в поражении цели на полигоне и подлинности успеха украинского ОПК.

Киев в 2018 году на 37% увеличил расходы на оборону – до 21,3 миллиарда гривен (около 750 миллионов долларов). Деньги приличные. К тому же национальную ракетную программу координирует авторитетный СНБО (под руководством доктора экономики).

Стратегическая цель – разработка комплексов крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования – поставлена украинским президентом Петром Порошенко в октябре 2016 года. И вот — первый успешный пуск. Насколько близки к цели конструкторы, и готовы ли к серийному производству высокотехнологичной продукции предприятия украинского ОПК?

Луч света

Более благополучные экономически соседи-поляки и многие развитые страны предпочитают не разрабатывать и не производить крылатые ракеты, а приобретать готовые "Томагавки" и "Гарпуны" в США (или "Экзосеты" во Франции), что свидетельствует о невероятной технологической сложности.

Украина за четверть века независимости растеряла многие конструкторские бюро, высокотехнологические производства, утратила способность разрабатывать и производить принципиально новое вооружение. Оставшиеся "центры силы" прорыва не гарантируют, поэтому и сроки перевооружения ВСУ не в Киеве не уточняются (всё зависит от зарубежной помощи).

От первого пуска до серийного производства крылатой ракеты очень далеко, и громкое заявление о грядущем "сдерживании агрессора"украинскими крылатыми ракетами Турчинов сделал скорее по старой привычке лакировать действительность (он работал завотделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола в 1987 – 1990 годах). Однако вернемся в реальность.

Киевское КБ "Луч" сегодня известно, прежде всего, переносными и возимыми противотанковыми ракетными комплексами "Скиф", "Корсар", "Барьер". Возможности двух морских комплексов – "Арбалет-К" и "Барьер-ВК" – выглядят достаточно скромно. Они способны обнаруживать цели на дальности до 12 км, и поражать их на дистанции до 5 – 7 км. Предприятие выпускает также авиационные управляемые ракеты дальностью от 4 до 40 км. Разумеется, всё это не может летать на сотни километров и огибать рельеф местности (комбинированная навигационная система для таких полетов создавалась исключительно на территории РСФСР). Объективно базовая продукция КБ "Луч" к технологическому оптимизму не располагает.

На полигонных видео и фото можно рассмотреть простейший пусковой контейнер на подставке. То есть наземного носителя (на колесном или гусеничном ходу) не существует, не говоря уже о морских или воздушных платформах. "Боеприпас" очень напоминает крылатую ракету Х-35, созданную в СССР для противокорабельного комплекса "Уран".

Первый успешный запуск Х-35 состоялся три десятилетия назад, 29 января 1987 года. Полагаю, выбор Киева неслучаен. Специалисты считают ракету Х-35 надежной, обладающей значительным потенциалом для модернизации.

На переломе

Украинские оружейные новинки нередко оказываются переделками боевой техники прошлого века. Годом ранее КБ "Луч" презентовало ракетный комплекс "Ольха", фактически – модернизированные реактивные снаряды от советской системы залпового огня "Смерч".

С украинской бронетехникой – аналогичная история: танк "Булат" – это модернизированный советский Т-64, танк "Оплот" – модифицированный Т-80, боевая машина пехоты "Шквал" – это БМП-1 с новым боевым модулем. Причем до отлаженного массового производства и значимых поставок оружия ВСУ еще далеко.

Зарубежные источники свидетельствуют, что ракеты Х-35 российской разработки копировали конструкторы ряда стран. Этим вполне может заняться и Украина, которая не располагает КБ, электроникой и материалами, необходимыми для собственного производства крылатых ракет. Очевидно, на полигоне отрабатывались старт и полет ракеты на определенное расстояние – без привязки к поражению цели (начальный этап освоения технологии). Что касается системы самонаведения, полагаю, Запад здесь поможет (подарит или продаст).

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Изначально, с апреля 1984 года противокорабельная ракета Х-35 предназначалась для вооружения ракетных катеров и поражения кораблей противника водоизмещением до 5000 тонн. Практически одновременно во Франции появилась аналогичная ракета Exocet, а в США – изделие AGM/RGM/UGM-84 Harpoon (дозвуковые ракеты небольших габаритов с комбинированными системами наведения).

В крылатой ракете Х-35 реализованы надежный захват и поражение цели в сложной помеховой обстановке. На маршевом участке полета действуют турбореактивный двухконтурный двигатель, инерциальная навигационная система и радиовысотомер. В районе цели (на дальности до 260 км) включается активная радиолокация головки самонаведения, ракета снижается до высоты 4 метров.

Х-35 имеет проникающую боевую часть весом 145 кг осколочно-фугасно-зажигательного действия. Общая длина ракеты с твердотопливным ускорителем — 4,4 м. Максимальный диаметр корпуса — 0,42 м. Стартовый вес в базовой корабельной конфигурации – 600 кг.

После распада СССР экономические проблемы затормозили доводку проекта Х-35. Первый контракт на поставку комплексов "Уран" заключен в 1994 году с индийскими ВМС. Сегодня крылатые ракеты Х-35 различных модификаций состоят на вооружении в России, Индии, Вьетнаме.

На основе Х-35 в 2000-х годах создан береговой ракетный комплекс "Бал". Позднее появилась авиационная версия этой ракеты. В 2011-м представлена пусковая установка Х-35, замаскированная под стандартный 20-футовый контейнер. Похоже, 30 января 2018 года мы стали свидетелями появления украинской версии, замаскированной под продукт бессонных ночей СНБО.

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