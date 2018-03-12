ГУНП в Киеве

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители разыскивают злоумышленников, совершивших в ночь на понедельник разбойное нападение на офисное помещение в Подольском районе Киева, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Около 4 часов утра в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные в масках проникли в офис. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции", — говорится в сообщении.

ГУНП в Киеве В центре Киева вооруженные люди в масках ограбили офис

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, трое нападавших через окно попали в офис и, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали 31-летнего работника фирмы. Затем преступники повредили входную дверь нескольких кабинетов, откуда забрали деньги из сейфов.

"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато досудебное расследование по части третьей статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мы проводим мероприятия, направленные на установление и задержание фигурантов. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сообщил Ищенко.

Ранее сообщалось, что в Днепре патрульные полицейские задержали банду грабителей, вынесших из отделения "Ощадбанка" сейф и компьютерную технику.