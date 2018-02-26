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    Неизвестные ограбили женский монастырь в Путивле

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    Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены? (56)

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    По данным пресс-службы Украинской православной церкви Московского патриархата, вандалы разбили окна и дорогие иконы, выломали двери, похитили серебро, повредили церковную утварь.
    Храм Рождества Пресвятой Богородицы Молченского женского монастыря в Путивле
    УПЦ

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Неизвестные устроили погром в храме Рождества Пресвятой Богородицы Молченского женского монастыря в Путивле, сообщили в понедельник в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви Московского патриархата.

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    Портнов: атака на УПЦ - прямая ответственность Порошенко

    По данным пресс-службы, вандалы разбили окна и дорогие иконы, выломали двери, похитили серебро, повредили церковную утварь.

    "Они в поисках наживы не побоялись и не постеснялись зайти в самое святое место храма — алтарь. С икон снята золотая отделка. В алтаре разбита икона Божьей Матери "Умиление", которую монастырю подарили люди в благодарность Господу за исцеление их единственного ребенка от страшной болезни — рака", — приводит пресс-служба слова настоятельницы монастыря игуменьи Феодосии.

    Ранее сообщалось, что Свято-Покровский храм в городе Черноморск Одесской области обокрали второй раз за месяц.

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