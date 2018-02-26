Неизвестные ограбили женский монастырь в Путивле

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Неизвестные устроили погром в храме Рождества Пресвятой Богородицы Молченского женского монастыря в Путивле, сообщили в понедельник в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви Московского патриархата.

По данным пресс-службы, вандалы разбили окна и дорогие иконы, выломали двери, похитили серебро, повредили церковную утварь.

"Они в поисках наживы не побоялись и не постеснялись зайти в самое святое место храма — алтарь. С икон снята золотая отделка. В алтаре разбита икона Божьей Матери "Умиление", которую монастырю подарили люди в благодарность Господу за исцеление их единственного ребенка от страшной болезни — рака", — приводит пресс-служба слова настоятельницы монастыря игуменьи Феодосии.

Ранее сообщалось, что Свято-Покровский храм в городе Черноморск Одесской области обокрали второй раз за месяц.