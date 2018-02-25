Винница: топ громких ограблений банков

РИА Новости Украина

Издание «20 минут» собрало коллекцию ограблений винницких банков, о которых писали СМИ: от неизвестного хакера, укравшего 80 миллионов до парня, который грабил банк с игрушечным пистолетом.

Автор материала — Владимир Филатов.

Ограбил банк c игрушечным пистолетом

Зимой 2012 года молодой парень пришел в отделение одного из винницких банков и передал работнице записку. В ней он требовал отдать ему деньги из кассы, иначе будет применена сила. При этом пригрозил пистолетом. REUTERS Saul Martinez Монстр из Тернополя: избил, ограбил, изнасиловал... мать друга

Работница банка собрала парню две тысячи гривен из кассы. Грабителем оказался 19-летний студент родом из Теплицкого района, который учился в одном из винницких вузов. Задержали его «по горячим следам». Банк парень грабил, чтобы рассчитаться с кредитом в 20 000 гривен. Он отнюдь не рассчитывал, что денег в кассе окажется так мало. Пистолет, с которым студент «шел на дело», оказался игрушечным.

Неизвестный хакер «кинул» банк на 80 миллионов гривен

В конце осени 1998 года со счетов Винницкого областного управления Нацбанка Украины кто-то снял 80,4 миллиона гривен. Деньги перевели незаконно, проникнув в компьютерную систему банка. Почти восемь месяцев управление по борьбе с организованной преступностью искало виновных. После одновременного проведения одиннадцати обысков под стражу взяли более 30 человек, причастных к делу. У одного из участников обнаружили 81 000 долларов и пять автомобилей, среди которых два «четырехсотых» Mercedes и Toyota Land Cruiser..

Среди задержанных — работники банков и фондов Винницы и Киева, должностные лица фирм-посредников и другие члены преступной группировки. Хакера, который переводил деньги со счетов банка, так и не нашли. На то время это было первое в Украине компьютерное ограбление.

Похитил из банка фальшивые деньги

Осенью 2012 года в одно из отделений ПриватБанка возле рынка «Урожай» зашел мужчина. Он передал кассиру записку.

«Это ограбление. Деньги быстро сюда! Буду стрелять! Мне терять нечего», — так было написано на листке бумаги, только еще с нецензурной бранью.

Женщина-кассир спросила, не шутка ли это, на что мужчина показал в кармане что-то, похожее на пистолет. Кассир передала ему муляж пачки долларов и 1500 гривен, которые были в кассе. Служба охраны банка, которая приехала на вызов, грабителя в отделении уже не застала. Нашли ли его — неизвестно. Кассир за то, что отдала ненастоящие деньги, получила премию.

Украли деньги из банковских ячеек хранения

Весной 2015 года в Винницкую милицию поступило шесть заявлений о похищении из банковских ячеек депозитария Вышинского отделения банка «Хрещатик» нескольких сотен тысяч долларов.

"Моя первая реакция была: что за цирк? Заведующая отделением опустила глаза и сказала: «Вызывайте милицию», — рассказывал один из мужчин, у которого в то время пропали деньги.

Он открыл свой сейф в отделении на 600-летия и увидел в середине смятый пустой пакет «Boss», где раньше была крупная сумма денег.

Пострадавшие списались в социальных сетях. Винницкая милиция открыла уголовное производство и объединила все дела в одно. Квалификация — кража с проникновением.

Забрал 36 тысяч гривен, угрожая пистолетом

Зимой 2012 года мужчина в маске с прорезями для глаз вошел в один из банков в Литине и «положил всех лицом в пол». Перепрыгнул ограждение, отделявшее кассу от общего зала и забрал 36 000 гривен. Далее вышел из банка, сел в машину и скрылся. Отделение милиции от банка находилось на расстоянии 150 метров, правоохранители прибыли на вызов через три минуты, но преступника не застали. Охранника в банке не было, работали восемь камер.

Банкирша украла миллион гривен

Зимой 2013 года руководитель отделения одного из банков в Винницкой области похитил из камеры хранения миллион гривен в разной валюте. Женщина воспользовалась тем, что кассира не было на рабочем месте. После этого банкирша долго скрывалась от досудебного расследования. Дело для рассмотрения по существу в Винницкий городской суд направили только через три года.

Неудачное ограбление на Соборной

В середине зимы 2016 года в одно из отделений банка на улице Соборной зашел мужчина с пистолетом. Он угрожал кассиру и потребовал деньги. Женщина денег не отдала и нажала «тревожную кнопку». Злоумышленник успел убежать. Полиция квалифицировала дело как разбойное нападение с проникновением в помещение.

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