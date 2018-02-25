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    Винница: топ громких ограблений банков

    (обновлено: )654
    Улов похитителей может быть самым разным - от пачки фальшивых долларов до десятков миллионов гривен. При этом некоторых злоумышленников до сих пор не поймали.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    РИА Новости Украина

    Издание «20 минут» собрало коллекцию ограблений винницких банков, о которых писали СМИ: от неизвестного хакера, укравшего 80 миллионов до парня, который грабил банк с игрушечным пистолетом.

    Автор материала — Владимир Филатов.

    Ограбил банк c игрушечным пистолетом

    Зимой 2012 года молодой парень пришел в отделение одного из винницких банков и передал работнице записку. В ней он требовал отдать ему деньги из кассы, иначе будет применена сила. При этом пригрозил пистолетом.

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    Работница банка собрала парню две тысячи гривен из кассы. Грабителем оказался 19-летний студент родом из Теплицкого района, который учился в одном из винницких вузов. Задержали его «по горячим следам». Банк парень грабил, чтобы рассчитаться с кредитом в 20 000 гривен. Он отнюдь не рассчитывал, что денег в кассе окажется так мало. Пистолет, с которым студент «шел на дело», оказался игрушечным.

    Неизвестный хакер «кинул» банк на 80 миллионов гривен

    В конце осени 1998 года со счетов Винницкого областного управления Нацбанка Украины кто-то снял 80,4 миллиона гривен. Деньги перевели незаконно, проникнув в компьютерную систему банка. Почти восемь месяцев управление по борьбе с организованной преступностью искало виновных. После одновременного проведения одиннадцати обысков под стражу взяли более 30 человек, причастных к делу. У одного из участников обнаружили 81 000 долларов и пять автомобилей, среди которых два «четырехсотых» Mercedes и Toyota Land Cruiser..

    Среди задержанных — работники банков и фондов Винницы и Киева, должностные лица фирм-посредников и другие члены преступной группировки. Хакера, который переводил деньги со счетов банка, так и не нашли. На то время это было первое в Украине компьютерное ограбление.

    Похитил из банка фальшивые деньги

    Осенью 2012 года в одно из отделений ПриватБанка возле рынка «Урожай» зашел мужчина. Он передал кассиру записку.

    «Это ограбление. Деньги быстро сюда! Буду стрелять! Мне терять нечего», — так было написано на листке бумаги, только еще с нецензурной бранью.

    Женщина-кассир спросила, не шутка ли это, на что мужчина показал в кармане что-то, похожее на пистолет. Кассир передала ему муляж пачки долларов и 1500 гривен, которые были в кассе. Служба охраны банка, которая приехала на вызов, грабителя в отделении уже не застала. Нашли ли его — неизвестно. Кассир за то, что отдала ненастоящие деньги, получила премию.

    Украли деньги из банковских ячеек хранения

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    Весной 2015 года в Винницкую милицию поступило шесть заявлений о похищении из банковских ячеек депозитария Вышинского отделения банка «Хрещатик» нескольких сотен тысяч долларов.

    "Моя первая реакция была: что за цирк? Заведующая отделением опустила глаза и сказала: «Вызывайте милицию», — рассказывал один из мужчин, у которого в то время пропали деньги.

    Он открыл свой сейф в отделении на 600-летия и увидел в середине смятый пустой пакет «Boss», где раньше была крупная сумма денег.

    Пострадавшие списались в социальных сетях. Винницкая милиция открыла уголовное производство и объединила все дела в одно. Квалификация — кража с проникновением.

    Забрал 36 тысяч гривен, угрожая пистолетом

    Зимой 2012 года мужчина в маске с прорезями для глаз вошел в один из банков в Литине и «положил всех лицом в пол». Перепрыгнул ограждение, отделявшее кассу от общего зала и забрал 36 000 гривен. Далее вышел из банка, сел в машину и скрылся. Отделение милиции от банка находилось на расстоянии 150 метров, правоохранители прибыли на вызов через три минуты, но преступника не застали. Охранника в банке не было, работали восемь камер.

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    Банкирша украла миллион гривен

    Зимой 2013 года руководитель отделения одного из банков в Винницкой области похитил из камеры хранения миллион гривен в разной валюте. Женщина воспользовалась тем, что кассира не было на рабочем месте. После этого банкирша долго скрывалась от досудебного расследования. Дело для рассмотрения по существу в Винницкий городской суд направили только через три года.

    Неудачное ограбление на Соборной

    В середине зимы 2016 года в одно из отделений банка на улице Соборной зашел мужчина с пистолетом. Он угрожал кассиру и потребовал деньги. Женщина денег не отдала и нажала «тревожную кнопку». Злоумышленник успел убежать. Полиция квалифицировала дело как разбойное нападение с проникновением в помещение.

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