В Одесской области мужчина в женском платке ограбил иностранца

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В частный дом к иностранцу в селе Молодежное Овидиопольского района через открытые входные двери зашел незнакомец, лицо которого было прикрыто платком, он избил и ограбил хозяина дома.

"Злоумышленник начал бить хозяина дома по голове и туловищу, а затем еще и применил по отношению к нему электрошокер. Когда пострадавший потерял сознание, нападающий завладел его паспортом, двумя мобильными телефонами и деньгами в сумме 1700 долларов США", — сообщает подробности полиция.

od.npu.gov.ua На месте ограбления в Одесской области

По данному факту полицейскими было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения подозреваемого, работники полиции задержали правонарушителя. Им оказался 39-летний ранее судимый житель Черноморская. Во время проведения санкционированного обыска дома у мужчины были найдены и изъяты похищенные у потерпевшего вещи.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к совершению других преступлений.

Ранее сообщалось, что в центре Харькова неизвестные напали на сотрудника полиции, избили его и ограбили.