наверх
12.02.201817:45
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одесской области мужчина в женском платке ограбил иностранца

    (обновлено: )70
    За совершение преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
    На месте ограбления в Одесской области
    od.npu.gov.ua

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В частный дом к иностранцу в селе Молодежное Овидиопольского района через открытые входные двери зашел незнакомец, лицо которого было прикрыто платком, он избил и ограбил хозяина дома.

    "Злоумышленник начал бить хозяина дома по голове и туловищу, а затем еще и применил по отношению к нему электрошокер. Когда пострадавший потерял сознание, нападающий завладел его паспортом, двумя мобильными телефонами и деньгами в сумме 1700 долларов США", — сообщает подробности полиция.

    od.npu.gov.ua
    На месте ограбления в Одесской области

    По данному факту полицейскими было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

    В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения подозреваемого, работники полиции задержали правонарушителя. Им оказался 39-летний ранее судимый житель Черноморская. Во время проведения санкционированного обыска дома у мужчины были найдены и изъяты похищенные у потерпевшего вещи.

    В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители проверяют подозреваемого на причастность к совершению других преступлений.

    Ранее сообщалось, что в центре Харькова неизвестные напали на сотрудника полиции, избили его и ограбили.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит немецкой делегации в Крым. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ