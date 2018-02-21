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    Киев

    Связал и ограбил. Под Киевом девушка стала жертвой ролевых игр ухажера

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    Молодая женщина познакомилась с мужчиной в интернете и пригласила его на свидание к себе домой. Когда дело дошло до сексуальных развлечений, ухажер связал ей руки липкой лентой и ограбил.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Полицейские Киевской области разыскивают грабителя, который во время сексуальных "ролевых" утех связал с согласия девушки ей руки липкой лентой. Пока женщина лежала неподвижно, он забрал драгоценности, гаджеты и скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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    Как уточняется, сообщение о преступлении поступило в полицию от 29-летней жительницы села Чайки Киево-Святошинского района.

    "Молодая женщина познакомилась с мужчиной в сети Интернет. Пригласила его на свидание к себе домой. Когда дело дошло до сексуальных развлечений, поклонник связал ей руки липкой лентой. После чего сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, забрал два мобильных телефона и ноутбук", — говорится в сообщении.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

    Работники Киево-Святошинского отдела полиции установили приметы ухажера-афериста. Сейчас продолжаются все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению ограбления.

    Ранее одесские полицейские задержали правонарушителя, который грабил мужчин с сайта знакомств. С потенциальными жертвами злоумышленник знакомился под видом девушки, используя для этого фото своей приятельницы. После непродолжительного общения приглашал "поклонников" на свидание, где отбирал ценные вещи.

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