Связал и ограбил. Под Киевом девушка стала жертвой ролевых игр ухажера

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Полицейские Киевской области разыскивают грабителя, который во время сексуальных "ролевых" утех связал с согласия девушки ей руки липкой лентой. Пока женщина лежала неподвижно, он забрал драгоценности, гаджеты и скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Как уточняется, сообщение о преступлении поступило в полицию от 29-летней жительницы села Чайки Киево-Святошинского района.

"Молодая женщина познакомилась с мужчиной в сети Интернет. Пригласила его на свидание к себе домой. Когда дело дошло до сексуальных развлечений, поклонник связал ей руки липкой лентой. После чего сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, забрал два мобильных телефона и ноутбук", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Работники Киево-Святошинского отдела полиции установили приметы ухажера-афериста. Сейчас продолжаются все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению ограбления.

Ранее одесские полицейские задержали правонарушителя, который грабил мужчин с сайта знакомств. С потенциальными жертвами злоумышленник знакомился под видом девушки, используя для этого фото своей приятельницы. После непродолжительного общения приглашал "поклонников" на свидание, где отбирал ценные вещи.