В Киевской области военный с гранатой пытался ограбить АЗС - СМИ

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Рано утром 18 февраля в поселке Иванков Киевской области военнослужащий вместе с подельником пытался ограбить АЗС. Об этом сообщает LB.ua.

"Около 6:00 они зашли на АЗС и, угрожая гранатой, потребовали от оператора отдать им деньги. Тот отказался и сумел нажать тревожную кнопку. Грабители скрылись на автомобиле, но вскоре были задержаны", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что военным оказался уроженец села Катюжанка Вышгородского района, а службу проходит воинской части А-3723 (Лютиж Киевской области). Его подельник — житель поселка Бородянка. В их машине нашли гранату РГД-5.

Возбуждено уголовное производство по статье 187 (Разбой) УК Украины. Злоумышленникам грозит 12 лет тюрьмы.

Полиция в своем сообщении не уточняет, являются ли злоумышленники военными. По их данным, мужчин было трое.

Ранее Служба безопасности Украины заявила об обнаружении тайника с боеприпасами в районе проведения военной операции в Донбассе. По данным ведомства, тайник был оборудован в лесополосе на окраине села Уютное Донецкой области.