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    В Киевской области военный с гранатой пытался ограбить АЗС - СМИ

    (обновлено: )17140
    По данным СМИ, инцидент произошел рано утром в понедельник на АЗС в поселке Иванков, что в Киевской области. Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, задержаны трое.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Рано утром 18 февраля в поселке Иванков Киевской области военнослужащий вместе с подельником пытался ограбить АЗС. Об этом сообщает LB.ua.

    Полиция Украины
    УНИАН
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    "Около 6:00 они зашли на АЗС и, угрожая гранатой, потребовали от оператора отдать им деньги. Тот отказался и сумел нажать тревожную кнопку. Грабители скрылись на автомобиле, но вскоре были задержаны", — говорится в сообщении.

    Издание отмечает, что военным оказался уроженец села Катюжанка Вышгородского района, а службу проходит воинской части А-3723 (Лютиж Киевской области). Его подельник — житель поселка Бородянка. В их машине нашли гранату РГД-5.

    Возбуждено уголовное производство по статье 187 (Разбой) УК Украины. Злоумышленникам грозит 12 лет тюрьмы.

    Полиция в своем сообщении не уточняет, являются ли злоумышленники военными. По их данным, мужчин было трое.

    Ранее Служба безопасности Украины заявила об обнаружении тайника с боеприпасами в районе проведения военной операции в Донбассе. По данным ведомства, тайник был оборудован в лесополосе на окраине села Уютное Донецкой области.

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