Появились подробности ограбления банка в Мукачево

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В деле по ограблению Мукачевского отделения Volksbank появились новые подробности, сообщает Мukachevo.net.

На видео, которое попало в распоряжение издания, злоумышленник или группа злоумышленников выламывали все "по-живому".

Злоумышленники смогли "продолбить" несколько уровне железобетонного перекрытия банка.

"Трудно себе представить, чтобы это было сделано за несколько часов или даже день. Тем более, что подобное невозможно сделать без шума и вибрации. Следовательно, возникает сразу вопрос, почему не сработали системы сигнализации на движение, звук и тому подобное. Причем не только в этом здании, но и в соседних", — вопрошает издание.

Также источники Mukachevo.net подтвердили, что видео, опубликованное ранее, на котором человек залезает в хранилище, истинно.

Ранее сообщалось, что в Мукачево преступники "обчистили" камеры хранения товарно-материальных ценностей ("ячейки" — Ред.) Мукачевского отделения Volksbank, расположенного на углу улиц Космонавта Беляева и Валенберга.