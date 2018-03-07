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    Появились подробности ограбления банка в Мукачево

    (обновлено: )31810
    Отмечается, что злоумышленники смогли "продолбить" несколько уровне железобетонного перекрытия банка и при этом не сработали системы сигнализации на движение, звук.
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    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В деле по ограблению Мукачевского отделения Volksbank появились новые подробности, сообщает Мukachevo.net.

    На видео, которое попало в распоряжение издания, злоумышленник или группа злоумышленников выламывали все "по-живому".

    Злоумышленники смогли "продолбить" несколько уровне железобетонного перекрытия банка.

    "Трудно себе представить, чтобы это было сделано за несколько часов или даже день. Тем более, что подобное невозможно сделать без шума и вибрации. Следовательно, возникает сразу вопрос, почему не сработали системы сигнализации на движение, звук и тому подобное. Причем не только в этом здании, но и в соседних",  — вопрошает издание.

    Также источники Mukachevo.net подтвердили, что видео, опубликованное ранее, на котором человек залезает в хранилище, истинно.

    Ранее сообщалось, что в Мукачево преступники "обчистили" камеры хранения товарно-материальных ценностей ("ячейки" — Ред.) Мукачевского отделения Volksbank, расположенного на углу улиц Космонавта Беляева и Валенберга.

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