В Днепре задержали банду, ограбившую "Ощадбанк"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Днепре патрульные полицейские задержали банду грабителей, вынесших из отделения "Ощадбанка" сейф и компьютерную технику.

"В полицию поступило сообщение о совершении кражи на проспекте Маршала Малиновского. Патрульные, подъезжая к указанному дому, заметили 2 неизвестных с сумками. Они, увидев полицейский автомобиль, сразу стали убегать. Патрульные бросились вдогонку. Одного мужчину задержали, а второго остановил еще один экипаж. Как выяснилось, они проникли в отделение Ощадбанка и забрали оттуда компьютерную технику (2 ноутбука) и сейф", — сообщает подробности патрульная полиция.

Патрульна поліція Дніпропетровської області На месте ограбления "Ощадбанка"

При обследовании прилегающей территории инспекторы обнаружили автомобиль Chevrolet Lacetti, водитель которого, как оказалось, тоже причастен к преступлению. Мужчина пытался убежать. По предварительной информации, водитель был уже неоднократно судим. Во время общения патрульные обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения. Водитель от медосмотра отказался, поэтому инспекторы составили на него протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения).

Задержанных и автомобиль доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Мукачево преступники "обчистили" камеры хранения товарно-материальных ценностей ("ячейки" — Ред.) Мукачевского отделения Volksbank, расположенного на углу улиц Космонавта Беляева и Валенберга.