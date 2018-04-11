Закон о нацбезопасности создает ненужные должности в ВСУ - Жданов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада сделала первый шаг для принятия закона о национальной безопасности. Этот документ готовили с привлечением экспертов НАТО, Евросоюза и США. Нардепы считают, что этот закон может открыть Украине путь к интеграции в европейское политическое пространство, а также к сближению с ЕС и НАТО.

Принятый в первом чтении законопроект о национальной безопасности предусматривает ряд изменений. В первую очередь — изменяет структуру руководства и управления Вооруженными силами и другими органами безопасности. Так, например, должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего вооруженных сил Украины разделят. Начальник Генштаба, согласно новому закону, будет подчиняться главнокомандующему, который станет самым высоким должностным лицом в Вооруженных Силах Украины. А Генштаб будет главным органом военного управления.

Законопроект проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Что именно меняет закон о нацбезопасности и нужны ли эти изменения?

— Потребность в изменениях есть. И она очень, будем говорить, даже перезревшая на сегодня. Но, к сожалению, законопроект больше запутывает систему управления, чем ее упрощает. Дело в том, что у нас начальник Генштаба — главнокомандующий. Его достаточно было бы просто вернуть в подчинение министру обороны и восстановить вертикаль управления вооруженными силами. Если у нас появляется верховный главнокомандующий, то появляется еще одна лишняя должность, еще одна ячейка управления, которая нам абсолютно не нужна. Это что касается вооруженных сил.

Это разделение должностей что конкретно даст?

— У нас было при разделении министерства на гражданское и Генштаб и Минобороны, и под гражданского министра, у нас произошло смещение. У нас начальник Генштаба напрямую подчиняется президенту на сегодня. И министр обороны остается в стороне от системы управления, обеспечения, снабжения вооруженных сил. Он как свадебный генерал на сегодня. А требование вернуть вертикаль управления в вооруженных силах Украины еще высказывали нам США, когда писали стратегический оборонный бюллетень по нашей просьбе с нашим участием для того, чтобы оказать нам помощь в реформировании оборонного сектора. И там одним из первых пунктов было — восстановление управления вооруженными силами. Что и необходимо сделать на сегодня. А не создавать новые должности и сейчас выписывать под них новые функции.

В результате роль начальника Генштаба снижается?

— Если по тому законопроекту, который сейчас проголосовали в первом чтении, то да, она существенно сокращается. И, в принципе, его бы и надо было ограничить в полномочиях, например, у начальника Генштаба надо забрать такую функцию, как юрлицо. И забрать у него печать. То есть лишить его права хозяйственной деятельности, оставить ему только управление войсками. А право хозяйственной деятельности вернуть министру обороны, чтобы он занимался обеспечением, снабжением и частично комплектованием ВСУ.

То есть у начальника Генштаба останутся его же полномочия?

— Начальник Генштаба, по большому счету, простым человеческим языком — это старший солдат. Он должен заниматься войсками. Он должен заниматься боевой подготовкой, и планированием обороны страны. Все. Он не должен лезть в закупки, продажи, тендеры, и т. д. Это не его деятельность.

За что конкретно будет отвечать главнокомандующий?

— Статус главнокомандующего, в какой структуре управления — эта должность будет прописана. И кого ему подчинять. И если президент хочет переложить с себя часть ответственности за национальную безопасность, то да, надо тогда верховному главнокомандующему отдавать в подчинение все силовые структуры, которые есть. То есть появляется новая ключевая должность, на которой будут замыкаться силовые структуры, отвечающие или участвующие в построении национальной безопасности страны. Сюда и МВД, и СБУ, и разведка, и все остальные спецорганы. Мы опять создаем новые орган управления в государстве. Зачем?

В соответствии с законом, кто-то будет иметь влияние на главнокомандующего?

— Нет, никто не будет. Все будет подчиняться президенту. Опять же надо менять теперь закон об обороне, потому что на случай войны надо понимать, какие будут полномочия у верховного главнокомандующего. Либо он будет возглавлять штаб, тогда с президента снимается полностью ответственность и тогда не надо президента назначать верховным главнокомандующим. Либо ставку все равно будет возглавлять президент, тогда вопрос, что будет делать верховный главнокомандующий. Точнее, главнокомандующий. Ходить у него в заместителях?

Разве в этом законопроекте не прописан механизм действий на случай войны?

— По большому счету, там конкретно не прописано ничего. Там куча общих фраз. За основу взята концепция, которая именно концептуально определяет рамки структуры национальной безопасности страны. Не все угрозы, вызовы там перечислены. Тоже надо ее дорабатывать. И конкретики нет. Поэтому, кстати, и ушел закон на доработку. Потому что он очень сырой.

Какие еще изменения структуры руководства, управления органами безопасности еще предусматривает этот законопроект?

— На сегодня в принципе структурных изменений больше нет. Вот только должности главнокомандующего и начальника Генштаба. А все остальное остается, как было. За антитеррористическую деятельность отвечает СБУ и антитеррористический центр, МВД — правоохранительная система и правопорядок за ними остается. Минобороны отвечает за обороноспособность. То есть в принципе, полномочия секторов силовых структур не меняются.

Возможно, ко второму чтению что-то новое появится?

— Надо сначала определиться с концепцией, расписать ее от начала и до конца. Не общие фразы, а начиная от вызовов, стоящих перед государством, заканчивая ответственными структурами за противостояние этим вызовам. И вот тогда с такой конкретной и подробной концепцией надо садится и писать закон, в котором прописывать все задачи для каждой структуры, которая участвует в построении безопасности страны.

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А директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко отметила, что закон о нацбезопасности нужен для легализации ВСУ на Донбассе.