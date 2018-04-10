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    В Украине стартовали испытания ракетного комплекса "Ольха"

    (обновлено: )28990
    Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что после завершения испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение и начнется их серийное производство.
    Государственные испытания ракетного комплекса Ольха
    rnbo.gov.ua

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. На юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха", сообщил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

    "Испытания стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производителей", — цитирует Турчинова его пресс-служба.

    rnbo.gov.ua
    Государственные испытания ракетного комплекса "Ольха"

    Турчинов также отметил, что после завершения испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский оборонной промышленный комплекс начнет их серийное производство.

    Ранее украинский посол в Австралии Николай Кулинич заявил, что государственное космическое агентство Украины может построить космодром в Австралии.

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