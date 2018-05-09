VIP челюсть. Побитого депутата Найема будет охранять МВД

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Нардепа от БПП Мустафу Найема, которого избили в центре Киева 30 апреля, полиция охраны теперь будет охранять денно и ночно. У него появились личные телохранители. А потому что, в его адрес якобы сыпятся угрозы, а сам он защитить себя не может — единоборствами не владеет, пистолетом не пользуется и, вообще, выступает против свободного ношения оружия украинцами. В общем, постоять за себя не может, но в конфликты вступает надеясь на депутатскую неприкосновенность. А теперь к нему и на пушечный выстрел не подойдут мстители, беречь Мустафу как зеницу ока будут специально обученные бодигарды.

Бодигарды за сломанную челюсть

О том, что залечивающему раны после столкновения в центре Киева с гражданами Азербайджана депутату от БПП Мустафе Найему выделили охрану, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа-Маси Найем обеспечен физической охраной сотрудниками полиции на тот период, который мы будем считать нужным", — заявил главный полицейский.

Найем же сообщил, что охрана — ему необходима, потому что в его адрес поступают угрозы.

"В течение пяти последних дней на мою официальную электронную почту от имени разных организаций регулярно приходят письма с требованием угомониться, забрать заявление и т.п. Я не стану повторять тут сами угрозы мне и моим родственникам; оперативно определить точно, от кого они поступают, невозможно. В любом случае, пугать бессмысленно, с нервами у меня все в порядке. Все письма и материалы мы передаём следствия. В то же время, учитывая все обстоятельства, мои адвокаты и близкие настояли обратиться за государственной охраной, которую вчера уже предоставила Национальная полиция Украины. За охраной обратился не как депутат, а как обычный гражданин в порядке статьи 129 уголовного кодекса", — написал на свой странице в соцсети Мустафа.

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При этом, как написал Найем, на него, оказывается, напади не простые люди, которые дружат с прокурорами и пытались замять дело.

"Еще в первый день, когда мы получили выписку из реестра досудебных производств, оказалось, что ряд прокуроров Шевченковского района состоят в тесной дружеской связи со сбежавшим подозреваемым. Один является родственником их партнера по бизнесу, а второй — уже после того, как получил на руки наше дело, — встречался с родственниками беглеца", - написал Найем.

Охрана нарасхват

Статья 129 УК Украины, на которую ссылается Найем, "Угроза убийством", дала ему возможность стать охраняемой персоной. При том, что на личную охрану, в наше неспокойное время, внушительная очередь, даже за деньги, полиция изыскала скрытые резервы.

Дело в том, что бесплатная охрана в Украине предоставляется только президенту, председателю ВР и премьеру, ну и еще паре-тройке близких к окружению президента людей. Этими же благами могут пользоваться министры, особенно те, в ведомстве которых есть охранные подразделения, глава СБУ, генпрокурор. Бесплатная охрана, по закону, предоставляется важным свидетелям и участникам уголовного процесса — судьям, прокурорам, адвокатам. Все остальные нанимают охранников либо в частных охранных компаниях, либо же в ГСО МВД. Но и они нарасхват.

"У нас даже не хватает сотрудников. Желающих заключить договор на личную охрану очень много. Приходится даже отказывать. Работы много, и не успеваем всех обслужить. Спектр заказчиков большой — от политиков первого и второго эшелона, включая народных депутатов, до бизнесменов, банкиров, звезд шоу-бизнеса, иностранцев. Штат зависит от количества договоров. Но сегодня у нас работает 600 сотрудников в управлении физической безопасности. Это рекорд. И, возможно, не предел. Стоимость одного часа охраны физического лица одним сотрудников стоит от 100 гривен, если договор долгосрочный. Если меньший срок, то сумма выше. Минимальный наряд состоит из двух человек. Максимальный, еще водитель со служебным автомобилем. Хорошая безопасность стоит хороших денег. К тому же, не все сотрудники занимаются только физохраной, мы занимаемся еще охраной объектов и перевозкой ценных грузов, те же инкассаторские. Сегодня только ГСО предоставляет услуги охраны с огнестрельным оружием", — отмечает в комментариях РИА Новости Украина зам командира управления полиции охраны по физической безопасности Николай Викарий.

Процесс выделения охраны простым смертным, даже если они находится на волоске от гибели, проблематичен. В полиции обычно говорят: "Приходите, когда вас убьют!". Наверное шутят. И даже вериться в то, что на всех охранников МВД не хватает, тогда только за большие деньги в любом частном охранном агентстве. Но ведь для этого надо раскошелиться, а депутат Найему заработок явно не позволяет.

Миллионы на одно тело

Вот даже экс-депутату Государственной Думы Денису Вороненкову не нашли охраны в ГСО, выдали армейскую. Результат-киллер подошел вплотную и убил его, ранил охранника. Охранник нардепа-радикала Игоря Мосийчука погиб оказавшись ближе к эпицентру взрыва.

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Сегодня охрана, кроме Мустафы Найема, есть у Анны Соломатиной, бывшей руководительницы департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни чиновников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), после того, как она заявила о коррупции в ведомстве.

В 2017 году в Украине примерно 300-500 человек охранялись государством. Каждый четвертый из них это либо работники суда, либо правоохранительных органов, свидетели. Личная охрана, это, как правило, три человека, которые сопровождают объект и его семью. Защита одного свидетеля обходится государству минимум в 1,5 млн. гривен в год. Получается, что только на личную охрану государство тратит ежегодно до 500 млн. гривен (без охраны имущества). Но ведь это, такие мелочи в нашем богатом государстве.