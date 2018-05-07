Глава Нацполиции: Найему предоставили охрану

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Народному депутату от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафе Найему предоставлена охрана.

Об этом на брифинге сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Укринформ.

"В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа Найем обеспечен физической охраной работниками полиции, на тот период, который мы посчитаем нужным", — сказал Князев.

Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

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В среду, 2 мая, суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема, не взяв ни одного из них под стражу, как об этом ходатайствовала прокуратура.

Накануне было сообщено, что подозреваемый Магомед Саитов задержан в Азербайджане, куда он срочно вылетел сразу после инцидента с Найемом. Другим подозреваемым по делу избрана мера пресечения в виде домашнего ночного ареста.