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    Чеченская диаспора обвинила Найема в самопиаре

    Тема:

    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (432)

    (обновлено: )17130
    Представители чеченской диаспоры, а также адвокат молодых парней, которые стали участниками избиения народного депутата, рассказали свою версию конфликта, а также показали новое видео. На конференции присутствовал адвокат Олег Ищенко и представитель чеченской диаспоры в Украине Салман Садаев.
    Видеоканал 112 Украина на Youtube

    Фактически они повторили версию адвоката трех участников конфликта, в соответствии с которой он сам их обогнал и преградил дорогу, вынудил их остановиться и вышел из своей машины.

    "Ребята поступили не очень хорошо, и мы их не обеляем", — заявил адвокат обидчиков нардепа, призвав выслушать не только Найема, но и другую сторону конфликта.

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    Сейчас же, подчеркнули участники брифинга, Мустафа использует эту ситуацию исключительно для самопиара.

    Садаев также осудил действия молодых людей, которые довели инцидент до драки.

    Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга. 

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    В среду, 2 мая, суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема, не взяв ни одного из них под стражу, как об этом ходатайствовала прокуратура.

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