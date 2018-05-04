Чеченская диаспора обвинила Найема в самопиаре

Фактически они повторили версию адвоката трех участников конфликта, в соответствии с которой он сам их обогнал и преградил дорогу, вынудил их остановиться и вышел из своей машины.

"Ребята поступили не очень хорошо, и мы их не обеляем", — заявил адвокат обидчиков нардепа, призвав выслушать не только Найема, но и другую сторону конфликта.

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Сейчас же, подчеркнули участники брифинга, Мустафа использует эту ситуацию исключительно для самопиара.

Садаев также осудил действия молодых людей, которые довели инцидент до драки.

Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

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В среду, 2 мая, суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема, не взяв ни одного из них под стражу, как об этом ходатайствовала прокуратура.