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    Политика

    Найем в шоке от решения суда, который отпустил нападавших на него

    Тема:

    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (422)

    (обновлено: )31560
    "Двух участников не обязали даже надеть электронные браслеты", - возмутился избитый народный депутат принятому решению Шевченковского районного суда Киева.
    Нардеп Мустафа Найем и начальник департамента патрульной полиции Киева
    twitter.com/ianbateson

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Мустафа Найем прокомментировал решение суда, который избрал мягкую меру пресечения нападавшим на Найема.

    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    Цензор.net
    Нашелся один прикасаемый. Соцсети о Найеме

    Ранее Шевченковской районный суд Киева избрал двоим подозреваемым в нападении на Найема меру пресечения в виде ночного домашнего ареста: под стражей оказались Ахмед-Абубакарович Саитов и Умолт Русланович Темербулатов. Еще один подозреваемый — гражданин РФ Саитов Магомед-Салих Арбуевич — был взят под круглосуточный домашний арест.

    "Вчера двух участников не обязали даже надеть электронные браслеты, а домашний арест предписан им с 23 до 6 утра, когда люди в принципе пребывают дома. Днем же они вполне свободно могут передвигаться. И не понятно, как вообще следствие будет контролировать исполнение этой меры пресечения. У меня есть вопрос без ответа — почему в принципе прокуроры разделили фигурантов между собой таким образом. Прокурор по первому подозреваемому откровенно был сильнее и знал материалы дела; второй, представлявший обвинение по двум оставшимся фигурантам, плохо ориентировался в материалах дела", ― написал Найем в Facebook.

    Коллега Найема по Верховной Раде народный депутат Светлана Залищук заявила, что в адрес избитого нардепа поступают угрозы с требованием отозвать заявление о нападении.

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