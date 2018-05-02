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    Врачи не могут нормально обследовать брата - Маси Найем

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    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (416)

    (обновлено: )17011
    По словам брата народного депутата от БПП Маси Найема, "у него высокая температура, и врачи не могут понять, в чем причина, где есть воспалительный процесс".
    На месте избиения Найема в Киеве
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Состояние народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема, избитого на днях в центре Киева, ухудшается после того. Об этом журналистам сообщил брат депутата Маси Найем, передает "Громадське".

    На месте избиения Найема в Киеве
    kiev.informator.ua
    Бьют по мандату и неприкосновенности. Мордобой с депутатами

    В центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга. 

    Смотрите также: Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

    "В последний раз я с ним общался и встречался сегодня утром. У него высокая температура, и врачи не могут понять, в чем причина, где есть воспалительный процесс", – сказал Маси Найем.

    Кроме того, по его словам, врачи не могут нормально обследовать Мустафу на предмет травмы челюсти.

    Момент нападения на Мустафу Найема в Киеве
    facebook.com/alexandr.kuzmenko
    В сети появилось видео, как Найему сломали челюсть

    Он также подтвердил слова адвоката депутата об угрозах в его адрес в соцсетях.

    "В комментариях было написано, что если изберут меру пресечения в виде содержания под стражей, то Мустафа должен бояться выходить из дома", – сказал брат депутата, отметив, что пока семья нардепа не планирует нанимать охрану, "потому что это затратно".

    "Вообще, весь этот процесс дорого стоит для нас", – добавил Маси.

    В среду, 2 мая, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения гражданину РФ Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу, одному из подозреваемых в нападении на народного депутата Мустафу Найема. Суд постановил взять его под круглосуточный домашний арест. 

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