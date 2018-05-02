Нападение на Найема. А могли и пострелять – юрист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Злоумышленникам, которые "подрезали " на дороге авто нардепа Мустафа Найема и затем избили его, объявили о подозрении. Автомобиль нападавших полицейские поместили на штраф-площадку. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

"Трое участников конфликта, причастных к нападению на депутата и его избиению, задержаны. Двое мужчин имеют гражданство России и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один – гражданин Украины", говорится в сообщении.

Напомним, накануне нардеп Мустафа Найем попал в больницу из-за конфликта и драки на дороге в центре Киева. У нардепа диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга. При этом сам Найем этот инцидент со своей политической деятельностью никак не связывает.

Нападающим по статье о хулиганстве грозит до 4 лет лишения свободы.

Непосредственный участник, который нанес телесные повреждения депутату сих пор не найден, заявил брат Мустафы Найема.

Подробнее об автохулиганстве на дорогах и о действиях в таких случаях, рассказал адвокат, авто-юрист Вадим Володарский в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Проаналізуйте з точки зору юриста, що відбулось на дорозі з Мустафою Найємом?

— Насправді, на жаль, досить типова ситуація. У нас конфлікт на дорозі через те, що, як то кажуть, хтось когось підрізав, який потім переходить у конфлікт, скажімо так, із бійкою, іноді буває із застосуванням ножів, зі стріляниною. На щастя, в даному випадку хоча б такого не відбулось. Насправді тут треба просто розуміти, що конфлікти на дорозі бувають двох типів. Перший – там десь хтось когось підрізав, посигналили, роз’їхались і другий – коли люди зупиняються, виходять з автомобілів і починають таким чином розбиратись. Тут просто треба чітко розмежовувати ці моменти і незалежно від того, хто порушив правила дорожнього руху, якщо дійшло до таких бійок чи чогось більш серйозного, то тут уже абсолютно інші питання щодо визначення винуватця саме цього конфлікту.

Чи варто було Мустафі Найєму виходити з машини і з’ясовувати стосунки просто на дорозі?

— Тут треба взагалі розбиратись, чи він вийшов, чи його з тієї машини просто витягнули, тому що таке теж буває і з того, що я бачив на відео в інтернеті, незрозуміло. Там однозначно видно, що першим виходить хлопець з Mercedes. Щодо того, що пізніше відбувалось, я, принаймні в інтернеті, не бачив повної версії цих подій. Тому тут досить важко щось сказати. Безумовно, в таких випадках, якщо є можливість не виходити, треба не виходити. У мене взагалі склалось враження таке, що якщо там не було дотику між автомобілями, то, в принципі, Найєм міг поїхати далі. Навіщо він зупинився, не зовсім в даному випадку зрозуміло, тим більше, думаю, що він бачив, що там Mercedes Гелендваген з кількома людьми в салоні. Важко сказати, що там саме відбулось. Треба достеменно вивчати конкретно повну відеоверсію.

А як вести себе на дорозі, якщо водій зіткнувся з авто-хуліганством?

— Ситуації є дуже різні і досить важко давати якісь рекомендації конкретні, які б на всі випадки життя були. Передусім, якщо є вірогідність такого якогось силового конфлікту, то з машини не виходити, в машині блокувати двері, їздити бажано все таки із застосуванням ременів безпеки, тому що це не тільки безпека у випадку ДТП, а це ще і значно утруднює спроби витягнути з машини водія. Обов’язково, це стосується і випадків ДТП, і випадків подібних, обов’язково їздити у нашій країні із відео реєстратором, увімкненим постійно, поки автомобіль знаходиться не в припаркованому стані. Це просто в наших реаліях, на жаль, необхідність. У випадку, якщо виникає якийсь конфлікт, дуже небажано виходити з автомобіля, дуже небажано самому вв’язуватись в цю бійку. Якщо є конкретні знаки нападу, то телефонувати 102 і викликати, відповідно, патруль, описувати ситуацію таким чином, щоб у чергового, скажімо так, виникло бажання цей патруль терміново послати на місце ДТП чи якогось такого конфлікту, щоб можна було і поліції зафіксувати, і за необхідності затримати цих нападників.

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Травневі свята, нам обіцяли посилені патрулі. Центр міста. Де була дорожня поліція?

— По-перше, по Києву працює звичайна патрульна поліція. При всьому моєму неоднозначному до неї відношенні вони не можуть стояти на кожних десяти метрах. Їх просто стільки, відповідно, немає.

Але ж це центр міста.

— Наскільки я розумію, в них це патрулювання, скоріше за все, я не можу однозначно цього стверджувати, але, скоріше за все, воно спрямоване на місця скупчення людей, тобто на пішохідну зону, яка на Хрещатику зараз у вихідні дні, там проходять демонстрації, все інше.

Які необхідно підготувати документи, якщо все-таки потерпілий, водій в даному випадку, збереться подавати в суд на авто-хуліганів?

— В даному випадку відкривається кримінальне провадження, що і зроблено у випадку із Мустафою Найємом, яке зараз розслідується. У межах цього кримінального провадження повинна бути призначена експертиза судово-медична для визначення ступеню тяжкості і характеру тілесних ушкоджень спричинених і, власне кажучи, цей позов цивільний, скоріше за все, буде розглядатись у межах кримінального провадження. Тобто у такій ситуації для потерпілого найбільш доцільний спосіб захисту своїх прав і в даному випадку треба зібрати, відповідно, якщо лікування якесь проводилось, то зібрати чеки відповідні і зараз є експертиза судово-психологічна, яка визначає розмір моральної шкоди спричиненої. Якщо травми, знову таки, як в тому випадку, який ми обговорюємо, досить серйозні, то це, зрозуміло, і фізичні страждання, і моральні, це, знову таки, судом буде враховано, при визначенні як покарання тим, хто це вчинив, так і при розгляді цивільного позову відшкодування матеріальної і моральної шкоди.

Кроме того, во вторник, 1 мая, в Одессе напали на активиста, заместитель руководителя отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская в эфире “ГС” сообщила все подробности.