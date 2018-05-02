Суд избрал меру пресечения одному из избивших Найема

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения гражданину РФ Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу, одному из нападавших на народного депутата Мустафу Найема.

Об этом сообщил брат парламентария Маси Найем на своей странице в Facebook.

"Суд постановил отказать в ходатайстве прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Применить меру пресечения в отношении Саитова Магомеда-Салиха в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место жительства и обязательствам носить электронный браслет и сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года", — сообщил Найем.

Ранее сообщалось, что одним из участников конфликта с нардепом Мустафой Найемом, который нанес ему телесные повреждения и скрылся, может быть Магомед-Амин Саитов. Также, по данным журналистов, после конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве между Найемом и Саитовым произошел еще один конфликт. Накануне стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура.

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В центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали трех человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.