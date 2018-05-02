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    Суд разрешил арестовать обидчика Найема, сбежавшего в Баку

    Тема:

    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (413)

    (обновлено: )21220
    Из-за того, что подозреваемый скрывается от органов следствия, 1 мая 2018 года он объявлен в розыск. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.
    Участники конфликта с Найемом
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева разрешил задержать одного из подозреваемых в нападении на нардепа из БПП Мустафу Найема в центре Киева. Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

     

    В сообщении говорится, что Киевская местная прокуратура №10 обратилась в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на задержание мужчины, который подозревается в нанесении телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе-Маси Найему, с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Появилось новое видео конфликта чеченцев и нардепа
    Видео со страницы Антона Геращенко в Facebook
    Избиение Найема. Появилось новое видео конфликта

    "В среду, 02.05.2018 следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева указанное ходатайство прокурора удовлетворено в полном объеме", — сказано в сообщении.

    Однако, из-за того, что подозреваемый скрывается от органов следствия, 1 мая 2018 года он объявлен в розыск.

    Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

    Ранее сообщалось, что одним из участников конфликта с нардепом Мустафой Найемом, который нанес ему телесные повреждения и скрылся, может быть Магомед-Амин Саитов. Также, по данным журналистов, после конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве между Найемом и Саитовым произошел еще один конфликт. Накануне стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура.

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    В центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали трех человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

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