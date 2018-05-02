Найем: за что боролся, на тех и напоролся

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

По иронии судьбы, в центре Киева избили не просто народного депутата, избили члена коллегии МВД, куратора набора в Нацполицию Закарпатской области, претендента на пост главы Нацполиции Украина Мустафу Найема. Несмотря на все регалии пострадавшего, отреформированная при его участии полиция прибыла на место происшествия, когда политик уже больше нуждался в помощи врачей. Более оперативными оказались друзья оппонента, примчавшиеся на разборки за считанные минуты. Первый из реформаторов реально ощутил на себе все последствия развала правоохранительной системы.

Русский след в нападении

30 апреля в результате конфликта и драки на перекрестке возле Бессарабского рынка Мустафа Найем угодил в больницу с перелом челюсти и сотрясением мозга. В драке с одним нардепом принимали участие не менее пяти человек. Силы оказались неравные, и нардеп полагал, что подоспеет полиция, чего не произошло. Уже после инцидента были задержаны трое: Саитов Ахмед Абубакарович, 1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич 1996 г.р. и Умал Тимербилатов Русланович 1996 г.р. Так как у двоих из задержанных российское гражданство, Антон Геращенко сделал выводы о "русском следе". Четвертый участник конфликта Магомед-Амин Саитов по прозвищу Мага через несколько часов после инцидента благополучно улетел в Баку, на историческую родину.

А троим вышеперечисленным было объявлено о подозрениях по ст. 296 "Хулиганство", по ст. 296 и 122 "Умышленное телесное повреждение средней тяжести" уголовного кодекса Украины. Но, как написал сам потерпевший, сейчас им предъявлено подозрение только в "хулиганстве".

Бьют по мандату и неприкосновенности. Мордобой с депутатами

"При этом следствие до сих пор не обратилось в суд с ходатайством о проведении мне судебно-медицинской экспертизы и доступу к материалам медицинского обследования. Без этого обращения и экспертиз (привет знаменитой поправке в УПК) материалы для передачи дела в суд будут неполными. Нам подтвердили, что дежурные судьи Шевченковского суда сегодня были на рабочем месте. Самое странное происходит с четвертым участником происшествия, который приехал "на подписку", непосредственно наносил удары и, судя по всему, был старшим в этой группе. Адреса регистрации парня полиции были известны, самого парня уже идентифицировали и обещали найти, но только что выяснилось, что он… скрылся и успел улететь в Баку рейсом из Борисполя", — возмутился Найем на свой странице в ФБ.

По словам нардепа, полиция не нашла автомобиль BMW (АА 9559 МІ), на котором приехал сбежавший участник конфликта. Почему-то не сработала операция "Перехват".

"Видео отслеживания автомобиля у следствия нет, и оно не запрашивалось. Помимо этого, сам автомобиль был объявлен в розыск с большим опозданием. У меня нет ответов на вопрос, почему все так. Я знаю, что на нескольких людей в разных структурах уже вышли с предложением договориться — дело замять, парней отпустить и спустить на тормоза. Я искренне надеюсь, что и следователи, и прокуроры сейчас играют на стороне закона, а не на стороне договаривающихся", — отметил народный депутат.

Как заявил Найем, закон на его стороне. Этот процесс должен быть открытым и стать примером для всех.

kiev.informator.ua На месте избиения Найема в Киеве

Награда нашла героя

Теперь нардепа удивляет, что полиция выпустила на подписку его обидчиков, что следователи, почему-то не торопятся выдавать ему направление на судмедэкспертизу, что они, мол, затягивают дело, и ругает правки в УПК. При этом ему ли не знать о степени нагрузки следователей, о последствиях принятых поправок Лозового, за которые он, кстати, тоже голосовал. А ведь именно сейчас он столкнулся с тем, с чем сталкивается обычный гражданин. Хотя, опять же, именно для Найема следователь отложит дело об убийстве или ограблении с тяжкими последствиями и будет расследовать, кто и за что дал в морду депутату, — обидели-то не простого украинца, а слугу народа.

"Награда нашла героя. К нынешней полицейской реформе Найем непосредственно приложил руку, участвовал в отборе кадров, сам собирался возглавить Нацполицию. Вот теперь наступил черед вкусить плоды этой самой реформы. Но если у Мустафы Найема есть кому за него заступиться, то как быть простому, рядовому гражданину Украины спустя четыре года "життя по-новому"?! А простой гражданин чувствует себя куда менее защищенным и куда более бесправным. Вот в этом основной ужас ситуации. И то, что спустя четыре года постмайданной власти в стране воспряла этническая преступность, которая была вдавлена еще при главе МВД Юрии Кравченко, наглядный показатель того, что после этой власти можно будет ставить вопрос о декриминализации государства", — подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина политолог Андрей Золотарев.

"Информатор" В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема, участник инцидента

Проблема в том, что подобные ситуации не научат наших депутатов и выводов никаких они не сделают. Ничего не изменять ни в УПК, ни в УК. И на ситуацию в МВД это тоже не повлияет.