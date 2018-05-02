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    Нашелся один прикасаемый. Соцсети о Найеме

    (обновлено: )72680
    От превратностей судьбы никто не застрахован: ни простые граждане, ни герои революций. Что стало причиной скандального избиения нардепа Мустафы Найема в самом сердце столицы и кто на самом деле виновен в случившемся?
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    Цензор.net

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Момент нападения на Мустафу Найема в Киеве
    facebook.com/alexandr.kuzmenko
    В сети появилось видео, как Найему сломали челюсть

    Горячими выдались майские праздники. Особенно для некоторых отечественных нардепов. В центре Киева в понедельник, 30 апреля, в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали трех человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга. 

    В среду, 2 мая, полиция объявила в розыск Магомед-Амина Саитова, человека подозреваемого в избиении Найема. Ранее сообщалось, что мужчина, который непосредственно избивал в столице украинского нардепа, в день инцидента вылетел из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура. В соцсетях инцидент с участием Найема не прекращают обсуждать по сей день.    

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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