Нашелся один прикасаемый. Соцсети о Найеме

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Горячими выдались майские праздники. Особенно для некоторых отечественных нардепов. В центре Киева в понедельник, 30 апреля, в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали трех человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

В среду, 2 мая, полиция объявила в розыск Магомед-Амина Саитова, человека подозреваемого в избиении Найема. Ранее сообщалось, что мужчина, который непосредственно избивал в столице украинского нардепа, в день инцидента вылетел из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура. В соцсетях инцидент с участием Найема не прекращают обсуждать по сей день.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook