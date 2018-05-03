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    Политика

    Найем лежит в обычной клинике и без охраны - брат

    (обновлено: )29
    Как сообщил брат депутата, вчера Найему должны были проводить судебно-медицинскую экспертизу, однако у него еще держалось воспаление и высокая температура.
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    "Информатор"

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Депутат Мустафа Найему, которому еще не проводили судебно-медицинскую экспертизу из-за плохого состояния его здоровья, находится в государственной клинике и без охраны. Об этом сообщил брат народного депутата Маси Найем, пишет "112 Украина".

    По его словам, сейчас депутат находится в государственной клинике, а не в частной.

    "Вчера ему должны были проводить судебно-медицинскую экспертизу, вчера у него еще держалось воспаление и высокая температура. Врачи сказали, что еще нельзя его вывозить из больницы", — сказал он.

    Также брат депутата спрогнозировал, что дело может быть переквалифицировано.

    "Я думаю, что может быть переквалифицировано, но все будет зависеть от того, какое состояние у Мустафы, и от наличия большего количества доказательств. Мои прогнозы, что статья может измениться на "Нанесение тяжких телесных", — отметил Маси Найем.

     

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