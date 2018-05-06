Вандалы написали оскорбления на авто, принадлежащем семье обидчика Найема

Фото strana.ua

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Киеве вандалы исписали оскорбительными надписями внедорожник Mercedes, который принадлежит матери Зелимхана Саитова — одного из парней, которые избили народного депутата Мустафу Найема.

Накануне было сообщено, что Саитов задержан в Азербайджане, куда он срочно вылетел сразу после инцидента с Найемом. Другим подозреваемым по делу избрана мера пресечения в виде домашнего ночного ареста.

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Адвокат Олег Ищенко, который представляет интересы подозреваемых в этом деле, заявил, что не связывает инцидент с Мустафой Найемом.

"Мы не связываем это с Мустафой. Однако вероятно это действия после публикации личных данных разными политиками", — заявил Ищенко с комментарии изданию Страна.ua.

Фото strana.ua Неизвестные краской обрисовали Mercedes, принадлежащий матери обвиняемого в избиении нардепа Найема

Напомним, ранее Мустафа Найем после многочисленных угроз ему и его близким обратился за предоставлением государственной охраны.

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