Вандалы написали оскорбления на авто, принадлежащем семье обидчика Найема

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Киеве вандалы исписали оскорбительными надписями внедорожник Mercedes, который принадлежит матери Зелимхана Саитова — одного из парней, которые избили народного депутата Мустафу Найема.
Накануне было сообщено, что Саитов задержан в Азербайджане, куда он срочно вылетел сразу после инцидента с Найемом. Другим подозреваемым по делу избрана мера пресечения в виде домашнего ночного ареста.
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Адвокат Олег Ищенко, который представляет интересы подозреваемых в этом деле, заявил, что не связывает инцидент с Мустафой Найемом.
"Мы не связываем это с Мустафой. Однако вероятно это действия после публикации личных данных разными политиками", — заявил Ищенко с комментарии изданию Страна.ua.
Напомним, ранее Мустафа Найем после многочисленных угроз ему и его близким обратился за предоставлением государственной охраны.
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