Найему угрожают, чтобы он забрал заявление на обидчиков - депутат

УНИАН

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В адрес народного депутата Мустафы Найема поступают угрозы с требованием, чтобы он отозвал заявление в полицию против четырех мужчин, которые избили его 30 апреля в Киеве.

О поступающих угрозах заявила народный депутат Светлана Залищук, которая утверждает, что подозреваемые пытаются договориться с пострадавшим о закрытии дела.

"Я вижу попытки со стороны подсудимых договориться через различные каналы. Я не буду говорить конкретные фамилии, но были попытки выходить на определенных депутатов, чтобы Мустафа забрал свое заявление. И таких попыток – через родственников, знакомых, друзей – уже немало", – заявила Залищук в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, давление испытывают и следователи, которые расследуют дело о нападении на Найема. Залищук утверждает, что на личную почту Найему приходили угрозы "со ссылкой на Аллаха, на религию, на веру, что может быть наказание, если он не заберет свое заявление".

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Ранее Шевченковской районный суд Киева избрал двоим подозреваемым в нападении на Найема меру пресечения в виде ночного домашнего ареста: под стражей оказались Ахмед-Абубакарович Саитов и Умолт Русланович Темербулатов. Еще один подозреваемый — гражданин РФ Саитов Магомед-Салих Арбуевич — был взят под круглосуточный домашний арест.