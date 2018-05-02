Суд отказался взять под стражу второго подозреваемого по "делу Найема"

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест 19-летнего гражданина Украины Ахмета Саитова, одного из подозреваемых в нападении на народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафу Найема, передает "Громадське".

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила для задержанного содержание под стражей без права залога. Саитову инкриминируют ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.

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Ранее суд избрал меру пресечения гражданину РФ Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу, также подозреваемому в нападении на Мустафу Найема. Суд постановил взять его под круглосуточный домашний арест.

В центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.