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    Общество

    Суд отказался взять под стражу второго подозреваемого по "делу Найема"

    Тема:

    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (416)

    (обновлено: )3510
    Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила для задержанного Ахмета Саитова содержание под стражей без права залога.
    Подозреваемый в нападении на нардепа Мустафу Найема Ахмет Саитов
    Громадське

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест 19-летнего гражданина Украины Ахмета Саитова, одного из подозреваемых в нападении на народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафу Найема, передает "Громадське".

    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
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    Найем: за что боролся, на тех и напоролся

    Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила для задержанного содержание под стражей без права залога. Саитову инкриминируют ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины.

    Смотрите также: Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

    Ранее суд избрал меру пресечения гражданину РФ Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу, также подозреваемому в нападении на Мустафу Найема. Суд постановил взять его под круглосуточный домашний арест. 

    В центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга. 

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