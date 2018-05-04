Луценко из "Батькивщины" раскритиковал судью по "делу Найема"

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко считает судью Шевченковского райсуда Киева Татьяну Левицкую зангажированной, поэтому будет добиваться, чтобы ее отстранили от работы. Таким образом Луценко отреагировал на решение суда о мере пресечения для подозреваемых в нападении на нардепа от БПП Мустафу Найема.

В среду, 2 мая, суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема, не взяв ни одного из них под стражу, как об этом ходатайствовала прокуратура.

"Итак, напавших на Мустафу Найема судья Левицкая отпустила под домашний арест. В том числе и того, который держал Мустафу, когда другой подельники бил. Я не был на самих судебных заседаниях, не знаю всех нюансов дела, но нисколько не удивлен, что эта женщина так ласково отнеслась к дерзким нападавшим", — написал Луценко в своем блоге на "Украинской правде".

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Он напомнил, что в свое время она назначила залог по более чем 2,2 млн гривен "каждому из ребят, которые облили бензином двери нелегальной "часовни" Московского патриархата на территории Национального музея истории Украины".

"Не то, что сломать челюсть и нанести сотрясения мозга человеку, который представился народным депутатом Украины, прямо на главной улице этого Украина. Мне кажется, эта судья просто презирает Украину, ко всему украинскому она относится с отвращением, граничащей со страхом. Чего только стоит таковой пассаж: "На лобовом стекле автомобиля, который был припаркован возле моего дома, под дворником было кем-то подложен лист в виде буклета, на котором изображена семья (папа, мама и двое детей), а на обратной стороне выдержки из статей Конституции Украины. (…) Я приняла это как угрозу лично мне и моей семье ". Интересная судья, которую пугает листок из Конституции", — пишет Луценко.

"У меня нет сомнений в ангажированности этой судьи. Не исключено, что люди, которые приходили от Харона, "настоятеля" "часовни", и те, кто вышел на Левицкую от чеченской общины сейчас, — это одни и те же агенты влияния. Буду делать вместе с коллегами все возможное, чтобы Левицкая была отстранена от правосудия в нашей стране. Достала", — резюмировал член фракции "Батькивщины".

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Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.