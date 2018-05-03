Суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Шевченковской районный суд Киева избрал двоим подозреваемым в нападении на народного депутата от БПП Мустафу Найема меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Соответствующие решения приняты в отношении Ахмеда-Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова.

Судья Татьяна Левицкая объявила, что Саитов и Темербулатов до 30 июня включительно не должны покидать место проживания с 23.00 до 6.00.

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Еще один подозреваемый по делу о нападении на нардепа — гражданин РФ Саитов Магомед-Салих Арбуевич — был взят под круглосуточный домашний арест.

Ранее прокуратура получила разрешение на задержание еще одного подозреваемого, который сбежал. Вероятно, речь идет о Магомеде-Амине Саитове, основном фигуранте дела.

Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.