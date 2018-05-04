Страсти по Найему. К ситуации с избиением нардепа "подключили" Порошенко

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко должен высказаться об избиении народного депутата от фракции его имени Мустафы Найема, заявил известный журналист Айдер Муждабаев.

"Если президент не выскажет свое мнение относительно нападения на Найема и попыток повлиять на него, следствие и суд, то президент в нашей стране не он. Вот и все: и это очень просто", — написал Муждабаев на своей странице в Facebook.

Facebook Айдера Муждабаева Комментарий Айдера Муждабаева

Пост журналиста вызвал шквал критики в разделе комментариев. В основном пользователи считают недопустимым давление главы государства на суд. Также Муждабаеву напомнили, что он не является гражданином Украины.

Смотрите также: В сети появилось видео, как Найему сломали челюсть

Весьма жестко прокомментировал идею о "вмешательстве Порошенко в дело Найема" замглавы Донецкой ВГА Игорь Стокоз.

"Айдер Муждабаев пишет: "Если президент не выскажется о нападении на Найема, то президент не он". Ну, за…, если украинский президент не выполнит хотелки московского журналиста, то он не может быть Президентом Украины. Товарищ Айдер, Вы не стесняйтесь, говорите, что еще сказать и на кого должен нажать Президент, чтобы Вы оставили его на должности", — написал он у себя в Facebook.

Facebook Игоря Стокоза Комментарий Игоря Стокоза

Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

Читайте также: Безвиз, церковь, "прочь от Москвы". С чем Порошенко намерен побеждать

В среду, 2 мая, суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема, не взяв ни одного из них под стражу, как об этом ходатайствовала прокуратура.