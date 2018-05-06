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    Общество

    Избиение Найема. ГПУ потребует от Баку выдать подозреваемого

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    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (443)

    (обновлено: )11901
    Как сообщил заместитель генерального прокурора Украины, ГПУ занимается вопросом экстрадиции Саитова: "Мы прибываем в очень тесном контакте с нашими азербайджанскими коллегами и недавно заверили их, что намерены требовать его выдачи".
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    "Информатор"

    КИЕВ, 6 мая — РИА новости Украина. Генеральная прокуратура Украины собирается подать запрос об экстрадиции Магомеда Саитова, который подозревается в избиении народного депутата Мустафы Найема, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "112 Украина".

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    "Мы (ГПУ — ред.) занимаемся вопросом экстрадиции Саитова. Мы прибываем в очень тесном контакте с нашими азербайджанскими коллегами и недавно заверили их, что намерены требовать его выдачи. В связи с чем мы обратились с запросом о задержании и заключении под стражу. В ближайшие дни соответствующий запрос об экстрадиции будет направлен в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче", — анонсировал Енин.

    По его словам, как правило, этот процесс занимает несколько месяцев.

    Накануне было сообщено, что Саитов задержан в Азербайджане, куда он срочно вылетел сразу после инцидента с Найемом. Другим подозреваемым по делу избрана мера пресечения в виде домашнего ночного ареста.

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