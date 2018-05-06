Избиение Найема. ГПУ потребует от Баку выдать подозреваемого

КИЕВ, 6 мая — РИА новости Украина. Генеральная прокуратура Украины собирается подать запрос об экстрадиции Магомеда Саитова, который подозревается в избиении народного депутата Мустафы Найема, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире "112 Украина".

"Мы (ГПУ — ред.) занимаемся вопросом экстрадиции Саитова. Мы прибываем в очень тесном контакте с нашими азербайджанскими коллегами и недавно заверили их, что намерены требовать его выдачи. В связи с чем мы обратились с запросом о задержании и заключении под стражу. В ближайшие дни соответствующий запрос об экстрадиции будет направлен в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче", — анонсировал Енин.

По его словам, как правило, этот процесс занимает несколько месяцев.

Накануне было сообщено, что Саитов задержан в Азербайджане, куда он срочно вылетел сразу после инцидента с Найемом. Другим подозреваемым по делу избрана мера пресечения в виде домашнего ночного ареста.