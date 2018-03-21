Как закон о валюте изменит жизнь простых украинцев

Сергей Максимов, РИА Новости Украина

Кого касается закон

Внесенный президентом законопроект касается почти всех граждан страны, потому что большинство из нас так или иначе сталкивается с валютными операциями.

Однако больше всего закон касается предпринимателей. В Украине зарегистрировано более 10 тыс. предприятий — субъектов внешнеэкономической деятельности, которые ежегодно проводят 2,5 млн операций с валютой. После 2014 года Нацбанк "закрутил гайки" подобным операциям с целью недопущения оттока долларов за рубеж. Бизнесу и банкам пришлось собирать больше документов для проведения операций, как от себя, так и от контрагентов. Данный закон заменит декрет Кабмина, а также ряд инструкций, положений, писем и разъяснений самого Нацбанка. Главный принцип, заложенный в законе, заключается в том, что "разрешено все, что не запрещено законом".

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Касается закон и населения. Если парламент поддержит закон, то украинцы смогут инвестировать за границу без получения индивидуальных валютных лицензий НБУ. Сейчас для этого нужно собрать пакет оригиналов документов, которые бы подтвердили источник доходов для таких операций, а также целевое использование этих средств. Впрочем, даже если их и соберут, то НБУ может отказать в проведении операции. После 2014 года Нацбанк вовсе запретил такие операции до лета 2017 года. С прошлого года НБУ послабил контроль. Инвесторам разрешили выводить за рубеж до 50 тыс. дол в год. Но для этого нужно получить электронную лицензию от регулятора.

Клиент предоставляет в банк, в котором он будет проводить операцию, все необходимые документы (включая подтверждение официального дохода), банк он-лайн направляет информация в НБУ, который вносит информацию об этой операции в единую базу. Если клиент захочет провести еще одну операцию в другом банке, превысив, таким образом, разрешенный лимит, Нацбанк такую операцию "не пропустит".

Что изменится для предпринимателей

По подсчетам НБУ, на долю операцию на сумму до 150 тыс. грн приходиться до 40% валютных операций. Закон предлагает распространить валютный контроль только на операции свыше 300 тыс. грн.

Кроме того, максимальный срок для расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров продлевается до более 180 дней. Это позволит бизнесу рассчитываться со своими зарубежными партнерами в удобные для него сроки, не опасаясь санкций государства. Размер штрафа сейчас может достигать 100% от суммы операции, а в некоторых случаях компания может даже потерять статус субъекта внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков закрытия контрактов.

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Возможность в течении полугода не рассчитываться с контрагентами избавит бизнес от необходимости постоянно прятать валютную выручку в оффшорах.

Украинская компания сможет также привлечь кредиты из-за границы, не регистрируя их в Нацбанке. Кредитору достаточно уведомить Нацбанк по факту получения займа. Не нужно также декларировать валютные ценности, которые находятся в собственности за границей.

По мнению НБУ, валютные послабления приведут к росту иностранных инвестиций в Украину.

"Мы идем к свободному движению капитала, снимаем много ограничений, которые сегодня неэффективны и сдерживают приток иностранных инвестиций. Думаю, это будет очень позитивным фактором с точки зрения притока не только иностранных инвестиций, но и с точки зрения и даже внутренних инвестиций", – заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

Рано радоваться

Впрочем, согласно закону, НБУ сохранит контроль за всеми операциями. В частности, он оставит за собой право требовать от компаний и физлиц документы по проведенным операциям. А НБУ и ГФС будут и дальше проводить проверки по поводу соблюдения требований валютного законодательства. Нацбанк также сможет устанавливать ограничения, если увидит риски на валютном рынке, который должен констатировать независимый орган — Совет по финансовой стабильности, в который входят представители Нацбанка, Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомфинуслуг. После этого Совет должен порекомендовать Нацбанку ввести новые ограничения.

НБУ после этого сможет вернуть норму об обязательной продажи экспортерами части валютных поступлений, сможет самостоятельно устанавливать сроки расчетов по экспортно-импортным контрактам, вводить специальные разрешения на валютные операции и резервирования по валютным операциям и т. д.

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Согласно закону, такие ограничения могут вводиться на полгода. Но при необходимости их можно будет пролонгировать, то есть, они могут стать бессрочными.

Впрочем, даже если закон "О валюте" парламент примет в ближайшее время, украинцы ощутят его преимущества не сразу, поскольку он заработает только через полгода после принятия. Еще одна опасность закона — риск обвала гривны. Даже незначительные валютные послабления, введенные НБУ в середине прошлого года, привели к девальвации гривны на 5% осенью 2017 года, поскольку не резиденты стали массово продавать гривны, скупать доллары и выводить инвестиции на родину, пользуясь разрешениям на вывод дивидендов.

Можно только представить, что будет, если НБУ "гайки открутит" полностью. Не исключено, что уже в первые дни столько либерального режима НБУ объявит о ЧП на валютном рынке и еще больше закрутит гайки валютно-денежным операциям с заграницей.