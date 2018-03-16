Смолий у руля: у нового главы Нацбанка старые задачи

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Эпопея с увольнением Валерии Гонтаревой и назначением нового главы Нацбанка длилась почти год. Сначала после заявления Гонтаревой об отставке президент долго определялся с кандидатурой нового председателя, а потом парламент никак не мог заслушать отчет Гонтаревой о проделанной работе и отправить ее в отставку.

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В четверг, 15 марта, Рада таки уволила Гонтареву и назначила на ее место Якова Смолия. Хотя голосование за нового главу Нацбанка не было единогласным, его назначение поддержали 247 депутатов, в основном из действующей коалиции и внефракционные депутаты. Не голосовали за его кандидатуру оппозиционные фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко, "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко и "Оппозиционного блока", пишут РИА Новости.

Технократ, а не политик

Смолий после назначения заявил, что будет продолжать курс на реформы, которые были начаты его предшественницей, в частности, пообещал обеспечить финансовую и ценовую стабильность в стране.

"Команда Национального банка продолжит развитие современного и открытого главного банка страны, который имеет доверие общества… Наша цель неизменна: первое — сохранение ценовой и финансовой стабильности. Второе — содействие экономическому росту. Третье — интеграция украинской финансовой системы в европейскую", — сказал он, выступая перед депутатами в Раде.

Он пообещал отдать все силы для работы в Нацбанке. "Хочу подчеркнуть, что я не политик, я трудоголик, технократ… Я всегда был честным, самоотверженным и добросовестным, и хочу сказать, что я эти качества сохраню и на следующие периоды, сколько хватит силы и здоровья работать в Национальном банке", — сказал Смолий.

Он добавил, что его бесспорный приоритет на должности главы НБУ — это развитие современной, устойчивой и прозрачной банковской системы. "Национальный банк и далее будет работать над обеспечением низких и стабильных темпов инфляции — в перспективе пять лет — в пределах 5% ± 1%. В то же время мы продолжим прилагать усилия, чтобы финансовая система стала еще более устойчивой к внешним шокам. Мы будем защищать ее стабильность от политических влияний, стоять на страже интересов рынка", — заявил Смолий.

При этом новый глава НБУ пообещал в ближайшее время презентовать стратегию работы регулятора на ближайшую перспективу.

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В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что перед Смолием стоит задача комплексной реформы банковского сектора страны, пообещал ему поддержку и президента, и парламента, и правительства.

"Перед новым главой Национального банка Украины Яковом Смолием стоят амбициозные задачи по комплексной программе реформ банковского сектора", — написал Порошенко у себя в Twitter.

Кредиторы приветствуют

Назначение Смолия приветствовали международные кредиторы Украины. В частности, в МВФ заявили, что ждут от него продолжения курса на оздоровление банковской системы.

"Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемым им институтом. В течение последних лет Нацбанк поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы и предстал как критически важный якорь стабильности в Украине. Важно, чтобы Нацбанк в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым", — приводятся в заявлении МВФ слова постоянного представителя фонда в Украине Йоста Люнгмана.

При этом в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) заявили, что назначение нового главы Нацбанка давно назрело для проведения успешных реформ в банковском секторе и продолжения сотрудничества с международными кредиторами.

"С точки зрения работы с международным финансовым сообществом (назначение Смолия — ред.) — это та вещь, которую давно ждали, это та вещь, которая нужна для продолжения очень важных реформ в финансовом секторе", — сказал старший советник ЕБРР в странах Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии Антон Усов.

По его мнению, Смолий продолжит реформы, начатые Гонтаревой. При этом, по словам Усова, Украина стала успешным примером активного сотрудничества с МВФ, несмотря на длительное отсутствие главы центробанка.

"Исполняющий обязанности и полноценный председатель — это две большие разницы. Мы это приветствуем. Назначение должно было давно произойти. Оно важно для продолжения реформирования сектора, и для этого нужен постоянный человек, который там (в Нацбанке — ред.) будет долго", — сказал Усов. Он добавил, что назначение главы регулятора является одним из элементов, влияющих на получение Украиной очередного транша МВФ.

Мнения

Экономический эксперт Александр Охрименко считает Смолия подходящей кандидатурой на пост главы Нацбанка. По его мнению, он способен "навести порядок" в банковском секторе страны.

"Если посмотреть на его работу на посту и.о. главы Нацбанка, то он значительно лучшая кандидатура (чем Гонтарева — ред.). Он и разбирается, и действует. Скорее всего, Смолий наладит диалог с банками, поменяет нормативную базу, чтобы запустить кредитование, уберет все глупые запреты", — считает Охрименко.

По его словам, в Нацбанке необходимо провести большой объем работы, в этом должны участвовать украинские банкиры. "Прекратятся истерики, которые устраивала Гонтарева. Помимо истерики, она занималась рейдерскими захватами (банков — ред.), беспределами. Это все прекратится", — добавил он.

В то же время бывший член совета Нацбанка Василий Горбаль отметил, что в своей речи Смолий не сказал ничего нового, а лишь озвучил те цели на посту главы НБУ, которые хотели услышать депутаты.

"На самом деле, достаточно формально состоялось и выступление, и процедура голосования. То есть, не произошло широкого формата с вопросами и ответами для того, чтобы как-то шире можно было понять, чем будет заниматься глава НБУ в ближайшие годы. Хорошо, что обозначил вопросы, то что хотели услышать депутаты, о возобновлении кредитования…..в последние годы НБУ напоминает больше лабораторию по экспериментам с валютным регулированием. Особенно 2014-2015 год: можно было фактически ежемесячно ждать какие-то новые инициативы по валютному регулированию, те или иные валютные ограничения. Достаточно часто НБУ отменял ранее принятые решения, понимая, что они являются неудачными, то есть после принятия соответствующего закона такая практика будет фактически невозможной. Надо будет отказаться от практики ограничений, но насколько готова банковская система и в принципе экономика до полного обращения капиталов, к тому, что от нас требуется ассоциацией с ЕС. У нас есть немного времени до 2021 года, но в любом случае все эти вопросы будут задаваться на этапе прохождения этого законопроекта. Это господин Смолий и очертил… Понятно, что кардинальных каких-либо изменений в политике не стоит ожидать", — заявил он в эфире радиостанции Голос Столицы.

По материалам из открытых источников интернет