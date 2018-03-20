Бизяев: всемирный банк по Украине напустил туману

РИА Новости Украина

Всемирного банк обнародовал достаточно оптимистичные прогнозы относительно развития украинской экономики. Правда, при соблюдении определенных условий (среди которых, например, открытие рынка земли). Но выполнение условий вряд ли реально, поэтому все эти прогнозы напоминают или "уши мертвого осла", или желание "покрасить траву", считает политаналитик Руслан Бизяев.

"Руководство Всемирного банка прогнозирует, что Украина способна удвоить темпы экономического роста в самой ближайшей перспективе, при условии проведения важнейших реформ и снижении геополитической напряженности в этом регионе.

Под "важнейшей из реформ" подразумевается открытие рынка земли. Без этого, по словам директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, годовой экономический рост Украины в 4% невозможен.

По ее словам, рост украинской экономики в 2017 году показал его недостаточность для улучшения благосостояния граждан и значимых изменений в государстве", — написал Бизяев в своем блоге.

По его словам, "прогнозы аналитиков Всемирного банка для Украины уже на текущий год таковы:

увеличение внутреннего валового продукта — на 3,5%,

замедление инфляции — до 7%,

уменьшение дефицита бюджета — до 2,5% от ВВП,

государственный и гарантированный государством долг — 85% от ВВП".

Руслан Бизяев, facebook Пост Руслана Бизяева

Аналитик напомнил, что при этом нынешний государственный бюджет рассчитывался Нацбанком и Министерством финансов Украины, исходя из 3% экономического роста в 2018 году.

"Однако все эти расчеты при нынешней политической конфигурации больше напоминают желание в очередной раз "покрасить траву". Например, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что ускорения экономического роста не приходиться ждать ждать без изменения политики Нацбанка и правительства.

А изменение политики НБУ (а тем более Кабмина) в преддверии выборов может быть только в одну сторону-сторону дешевого популизма", - подчеркнул Бизяев.

Он добавил, что не менее интересна и ситуация с рынком земли.

"Мало того, что коалиция фактически "кинула" МВФ в 2017 году (сначала в апреле подписала меморандум с МВФ об открытии рынка земли до конца 2017 года, получили кредит, а когда этот самый конец года пришел, то продлила еще на год мораторий на продажу земли, а гарант это постановление подписал-бгг), так еще и внутри самой Верховной Рады нет даже ситуативного большинства по этому вопросу.

Для примера можно вспомнить судьбу законопроекта №7363 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и деятельности мелких фермерских хозяйств и деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений". Он был показательно провален. Как кстати и альтернативные законопроекты от БЮТ и РПЛ.

Теперь рынок земли клятвенно обещают открыть… после 2020 года. Но захотят ли ждать МВФ и ВБ — вот в чем вопрос. Тем более что коллективный Запад категорически против любых досрочных выборов (по крайней мере публично)", - написал аналитик.

Руслан Бизяев, facebook Пост Руслана Бизяева

По его мнению, "гарант и его молодая команда будут напрягаться лишь в случае получения гарантий для себя".

"А пока гарантий нет, "Народный Фронт" решил напомнить, что он еще живой. Сначала фильмом на 1+1 "Сто дней" (как представлю Арсения Петровича (Яценюка — ред.) этаким Наполеоном, так сразу на скупую мужскую слезу тянет), то сегодняшними заявлениями о не признании выборов Президента России. Это такой себе намек Петру Алексеевичу-так мы де-юре объединяемся или почему?

Но вот какой вопрос мне сидеть спокойно не дает-а куда им торопится за 1.5 года до парламентских выборов? Или все таки не 1.5?", — задал в завершение вопрос эксперт.

Руслан Бизяев, facebook Пост Руслана Бизяева

Напомним, одним из требований Международного валютного фонда к Украине является либерализация ранка земли. Сторонники открытия рынка земли заявляют, что это привлечет в страну инвестиции. Однако многие политические силы выступают против, опасаясь, что всю землю скупят транснациональные корпорации и украинские олигархи.