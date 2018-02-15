Скаршевский: никакого роста экономики в Украине в 2017-том не было

РИА Новости Украина

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2017 года составил 0,4% по сравнению с третьим кварталом 2017 года, сообщает Государственная служба статистики (Госстат). По данным Госстата, в третьем квартале 2017 года по сравнению со вторым ВВП Украины показал рост на 0,2%. Эти данные показывают, что рост экономики Украины ускорился в последние три месяца прошлого года.

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Вместе с тем, согласно сообщению Госстата, сравнение данных по ВВП квартал к кварталу 2017 года к 2016-му свидетельствуют о том, что ВВП Украины в четвертый квартал 2017 года вырос на 1,8% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года.

При этом в третьем квартале аналогичный показатель роста составил 2,1%. Таким образом, рост экономики Украины под конец 2017 года показал меньшие темпы, чем за аналогичный период 2016 года.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский призывает критически относиться к данным о росте экономики страны в 2017 году.

"А был ли рост? Нет. Никакого экономического роста в 2017 году в Украине не было. И вот почему. По данным Госслужбы статистики, реальный ВВП за 9 месяцев 2017 года вырос на 2,3% (по сравнению с 9-ю месяцами 2016-го). В то же время, Минэкономразвития заявило, что теневая экономика за 9 месяцев 2017 сократилась на 3% и составила 33% от официального ВВП", – отмечает эксперт.

Если объединить эти два показателя, то увидим, что в целом, украинская экономика – официальная плюс теневая – в 2017 году осталась на уровне 2016-го, добавляет Скаршевский.

"Рост ВВП в официальном секторе, был полностью съеден падением объемов в теневом. Получается, что никакого экономического роста в 2017 году не было", – делает вывод экономист.