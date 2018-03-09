Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?

РИА Новости Украина

Что произошло с золотовалютными резервами Украины за февраль текущего года? Таким вопросом задался президент Украинского Аналитического центра Александр Охрименко.

И сам же ответил: "А знаете, ничего радикального не произошло, а произошло то, что я много раз рассказывал. НБУ погашает кредиты МВФ за счет денег гастарбайтеров".

"Согласно данным НБУ за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 млн долл. Частично, это деньги гастарбайтеров, которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну", — написал Охрименко на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что "за январь-февраль 2018 года около 2 млрд долл украинские "гастарбайтеры" перечислили в Украину".

"Кроме того банки купили валютных ОВГЗ на сумму 137 млн долл. А, это как раз валютные депозиты, которые населения разместило в банках и банки за эту валюту купило валютные ОВГЗ.

Итого 537 млн. долл собрали и отдали по старым кредитам МВФ 536 млн долл. Вот так все просто, можно погашать кредиты МВФ без того, чтобы брать вновь новые кредиты МВФ", — заключил Охрименко.

По его словам, "золотовалютные резервы Украины на 1 марта 2018 года фактически не изменились по сравнению с 1 февраля 2018 года и остались на уровне 18,4 млрд долл.".

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Напомним, по разным оценкам, за границей в настоящее время работают от 6 до 8 миллионов украинцев. Особенно усилился процесс трудовой миграции после событий 2014 года. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, только в прошлом году Украину покинули один миллион человек.

В 2016 году только по официальным каналам украинцы перечислили из-за рубежа в Украину 7 миллиардов долларов.