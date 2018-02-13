Хроника 12 февраля: выдворение Саакашвили, розыск Гужвы, отставка главы "Укроборонпрома"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 12 февраля, Михаила Саакашвили задержали сотрудники украинской Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал в Украину. Позже сторонники Саакашвили провели митинг из-за задержания и выдворения скандального политика из страны. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Выдворение Саакашвили

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник задержали сотрудники украинской Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал в Украину в сентябре прошлого года. Погранслужба Польши подтвердила, что политик прибыл в Варшаву и был принят. Адвокаты Саакашвили подали в полицию заявление о похищении.

Бунт под АП из-за выдворения Саакашвили

Несколько десятков сторонников Михаила Саакашвили собрались накануне вечером на улице Банковой в Киеве, где находится здание Администрации Порошенко. Здание оцепили сотрудники полиции и Нацгвардии. Когда однопартийцы Саакашвили попытались пройти к зданию, произошло столкновение с правоохранителями. По словам митингующих, один человек был задержан.

Миссия МВФ прибыла в Украину

В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда прибыли, эксперты которого обсудят выполнение кредитной программы украинской стороной. Киевское представительство МВФ подтвердили начало работы команды в составе нескольких экспертов фонда. Они будут находиться в Украине в период с 12 по 16 февраля для проведения технических обсуждений с представителями власти Украины.

Суд объявил Гужву в розыск

Судья Шевченковского районного суда Киева Андрей Трубников удовлетворил ходатайство объявить Игоря Гужву в розыск, а производство по его обвинению в уклонении от уплаты налогов — остановить до выполнения решения суда. Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Адвокат Гужвы заверила, что ее клиент проходит курс лечения за границей и намерен вернуться в Украину 20 февраля.

Глава "Укроборонпрома" заявил об отставке

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил о решении уйти в отставку. "Я принял решение покинуть свой пост руководителя ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", — говорится в его заявлении, обнародованном в понедельник, 12 февраля, на сайте концерна.

Турчинов: ВСУ продвинулись вперед и улучшили свои позиции в Донбассе

Вооруженные силы Украины в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе в 2017 году продвинулись на 10 и более километров, значительно улучшив свои позиции, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. По его словам, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для ополченцев "закончились фиаско".

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В организации расстрелов на Евромайдане подозревают 6 человек — ГПУ

В организации расстрелов на Евромайдане зимой 2014 года подозревают 6 человек. Об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов. По его словам, в качестве организаторов в деле о расстрелах на Майдане фигурируют шесть человек, в том числе бывший президент Виктор Янукович. Кроме того, по словам прокурора Алексея Донского, расследуется дело в отношении подозреваемых в покушении на убийство правоохранителей во время событий на Майдане.

Матчи ЧМ-2018 не покажут на национальном телеканале

Национальная общественная телерадиокомпания Украины не намерена транслировать Чемпионат мира по футболу-2018, который состоится в России, заявил глава НОТУ Зураб Аласания. "Мы отказываемся его показывать. Это сложное решение. НОТУ может показывать Чемпионата мира в Москве? Нет", — сказал Аласания. По его словам, другие украинские телеканалы, узнав позицию НОТУ, начали вести переговоры о показе Чемпионата мира.

В Евросоюзе заявили о ликвидации банковской тайны

В Европе больше нет банковской тайны, о любом открытом, например, в Швейцарии, счете сразу становится известно налоговым органам, заявил в понедельник еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси. Он также напомнил, что договоренности об обмене информацией были подписаны, помимо Швейцарии, с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.

В Крыму задержан украинец, подозреваемый в шпионаже

Сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе украинца по подозрению в шпионаже, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ведомства. "Задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович. Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ", — говорится в сообщении.

Невестка Трампа госпитализирована после открытия "конверта с белым порошком"

По информации американских СМИ, супруга Дональда Трампа-младшего госпитализирована в понедельник после получения конверта, содержащего белый порошок. "Жена Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп госпитализирована в понедельник после получения конверта, содержащего белый порошок", — сообщают СМИ со ссылкой на полицию. Другие детали произошедшего пока неизвестны.

Масленица — последняя неделя перед Великим постом — выпадает в 2018 году на 12-18 февраля. Масленица – народный праздник проводов зимы и встречи весны. Масленая неделя – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели. Это подготовительная неделя к Великому посту. Празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи.