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    Аналитика и комментарии

    Хроника 6 января: встреча Рождества, Украина не попадает в ЕС, база "Миротворца" расширяется

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    Президент Петр Порошенко заявил, что членство в ЕС и НАТО - перспектива явно не 2018 года. Православные встречают Рождество Христово.
    Рождественское шествие в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Православные встречают Рождество Христово

    Православные отмечают в воскресенье Рождество Христово. Рождество Христово – один из главных праздников православной церкви — отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю).

    Порошенко: членство в ЕС и НАТО — перспектива явно не 2018 года

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, но считает это перспективой не 2018 года.

    Советник Порошенко опубликовал видео с убийством ополченца
    Юрий Бирюков в facebook
    "Шпок... и нету". Советник Порошенко опубликовал видео с убийством ополченца

    "Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убежден в ее реалистичности", — написал Порошенко в колонке, опубликованной в специальном выпуске издания "Новое время" и "The Economist Мир".

    Порошенко рассчитывает на приход в Украину "серьезных" инвесторов

    Президент Петр Порошенко надеется, что в 2018 году в Украину придут "серьезные" инвесторы и страна продолжит развиваться.

    Порошенко заявил, что в 2018 году украинцы увидят больше отремонтированных дорог и новое вооружение для армии. По его словам, Украина может себе позволить использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику, а смета вооруженных сил Украины увеличена еще на 25% и составляет 86 миллиардов гривен (более 3 миллиардов долларов по курсу нацбанка).

    Порошенко об инвестиционном климате. Ищем нестандартные подходы

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев ищет нестандартные подходы для улучшения инвестиционного климата и ускорения экономического роста страны.

    По его словам, 2017 год стал годом восстановления экономического роста. Порошенко отметил, что по итогу года рост ВВП превысил 2%.

    Виновный в смерти сестры Ноздровской может выйти на свободу — нардеп

    Ирина Ноздровская
    Фото из открытых источников
    Убийство Ноздровской. Важна только одна версия - Старенький

    Подозреваемый в причастности к гибели сестры убитой правозащитницы Ирины Ноздровской — племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский — может выйти на свободу по амнистии. Об этом пишет в своем блоге на "Украинской правде" нардеп Верховной Рады Мустафа Найем.

    "Обвинительный акт прокуроров позволяет адвокатам Дмитрия трактовать закон в свою пользу. В суде первой инстанции прокуроры по неизвестной причине не внесли в обвинительный акт два важных обстоятельства, при которых был совершен наезд и погибла сестра Ирины", — отмечает он.

    Патриарх Кирилл сообщил, когда наступит "конец света"

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что "конец света", о котором много говорится в Библии, наступит тогда, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным и наступит "тотальное господство зла".

    Он пояснил, что "зло не жизнеспособно" и "система, в которой превалирует зло, не может существовать". "И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец", — заявил предстоятель.

    В базу "Миротворца" попали сразу семь российских музыкантов

    Семь российских музыкантов попали в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

    Как сообщается на сайте, в базу попали музыканты-барды Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook
    Тренд дня: "Мы уже знаем, что Порошенко читает в перерывах между кражами"

    Биометрический контроль на границе с Украиной прошли почти 15 тыс россиян

    Биометрический контроль на украинской границе с начала 2018 года уже прошли почти 15 тысячи граждан России, сообщил в субботу пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

    "Система биометрического контроля работает эффективно, на данный момент серьезных проблем не замечено. В общем, с начала года, уже более 22,5 тысяч человек прошли биометрический контроль, это граждане 70 стран… Из этих 22,5 тысяч — почти 15 тысяч это именно граждане РФ", — сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, были случаи, когда людей не пропускали, причины не пропуска он не уточнил.

    Активисты заявили о взломе сайта Минюста: сотни гигабайт данных украдены

    Управлении юстиции в Одесской области сообщает о временном отключении своего сайта в связи с техническими сбоями в его работе, говорится в заявлении ведомства в Facebook. "Главное территориальное управление юстиции в Одесской области сообщает о временном отключении сайта в связи с установлением обстоятельств, которые могли повлечь технические сбои в его работе. В настоящее время при поддержке сотрудников Управления Службы безопасности Украины и Причерноморского управления киберполиции ведется работа по установлению причин данного инцидента. В ближайшее время работа сайта будет восстановлена", — говорится в сообщении.

    Система контроля биометрических данных иностранцев
    mvs.gov.ua
    Биометрика на кордоне Украины: реакция молдаван

    Трамп назвал себя "гением"

    Президент США Дональд Трамп назвал себя "гением" на фоне критики его умственных способностей. "На самом деле, на протяжении всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и мой ум… я прошел путь от ОЧЕНЬ успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента Соединенных Штатов (с первой попытки). Мне кажется, это можно охарактеризовать не просто как "умный", а "гениальный", — написал Трамп в своем Twitter.

    Посол сообщила, что осложняет визовую либерализацию с Украиной

    Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф заявила, что Британия не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время, так как ожидает подтверждения, что выдача виз в Украине отвечает требованиям безопасности.По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства — тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

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