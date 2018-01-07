Хроника 6 января: встреча Рождества, Украина не попадает в ЕС, база "Миротворца" расширяется

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Православные встречают Рождество Христово

Православные отмечают в воскресенье Рождество Христово. Рождество Христово – один из главных праздников православной церкви — отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю).

Порошенко: членство в ЕС и НАТО — перспектива явно не 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, но считает это перспективой не 2018 года.

"Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убежден в ее реалистичности", — написал Порошенко в колонке, опубликованной в специальном выпуске издания "Новое время" и "The Economist Мир".

Порошенко рассчитывает на приход в Украину "серьезных" инвесторов

Президент Петр Порошенко надеется, что в 2018 году в Украину придут "серьезные" инвесторы и страна продолжит развиваться.

Порошенко заявил, что в 2018 году украинцы увидят больше отремонтированных дорог и новое вооружение для армии. По его словам, Украина может себе позволить использовать пятую часть военного бюджета на вооружение и военную технику, а смета вооруженных сил Украины увеличена еще на 25% и составляет 86 миллиардов гривен (более 3 миллиардов долларов по курсу нацбанка).

Порошенко об инвестиционном климате. Ищем нестандартные подходы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев ищет нестандартные подходы для улучшения инвестиционного климата и ускорения экономического роста страны.

По его словам, 2017 год стал годом восстановления экономического роста. Порошенко отметил, что по итогу года рост ВВП превысил 2%.

Виновный в смерти сестры Ноздровской может выйти на свободу — нардеп Фото из открытых источников Убийство Ноздровской. Важна только одна версия - Старенький

Подозреваемый в причастности к гибели сестры убитой правозащитницы Ирины Ноздровской — племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский — может выйти на свободу по амнистии. Об этом пишет в своем блоге на "Украинской правде" нардеп Верховной Рады Мустафа Найем.

"Обвинительный акт прокуроров позволяет адвокатам Дмитрия трактовать закон в свою пользу. В суде первой инстанции прокуроры по неизвестной причине не внесли в обвинительный акт два важных обстоятельства, при которых был совершен наезд и погибла сестра Ирины", — отмечает он.

Патриарх Кирилл сообщил, когда наступит "конец света"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что "конец света", о котором много говорится в Библии, наступит тогда, когда человеческое общество перестанет быть жизнеспособным и наступит "тотальное господство зла".

Он пояснил, что "зло не жизнеспособно" и "система, в которой превалирует зло, не может существовать". "И если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец", — заявил предстоятель.

В базу "Миротворца" попали сразу семь российских музыкантов

Семь российских музыкантов попали в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

Как сообщается на сайте, в базу попали музыканты-барды Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.

Биометрический контроль на границе с Украиной прошли почти 15 тыс россиян

Биометрический контроль на украинской границе с начала 2018 года уже прошли почти 15 тысячи граждан России, сообщил в субботу пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Система биометрического контроля работает эффективно, на данный момент серьезных проблем не замечено. В общем, с начала года, уже более 22,5 тысяч человек прошли биометрический контроль, это граждане 70 стран… Из этих 22,5 тысяч — почти 15 тысяч это именно граждане РФ", — сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, были случаи, когда людей не пропускали, причины не пропуска он не уточнил.

Активисты заявили о взломе сайта Минюста: сотни гигабайт данных украдены

Управлении юстиции в Одесской области сообщает о временном отключении своего сайта в связи с техническими сбоями в его работе, говорится в заявлении ведомства в Facebook. "Главное территориальное управление юстиции в Одесской области сообщает о временном отключении сайта в связи с установлением обстоятельств, которые могли повлечь технические сбои в его работе. В настоящее время при поддержке сотрудников Управления Службы безопасности Украины и Причерноморского управления киберполиции ведется работа по установлению причин данного инцидента. В ближайшее время работа сайта будет восстановлена", — говорится в сообщении.

Трамп назвал себя "гением"

Президент США Дональд Трамп назвал себя "гением" на фоне критики его умственных способностей. "На самом деле, на протяжении всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и мой ум… я прошел путь от ОЧЕНЬ успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента Соединенных Штатов (с первой попытки). Мне кажется, это можно охарактеризовать не просто как "умный", а "гениальный", — написал Трамп в своем Twitter.

Посол сообщила, что осложняет визовую либерализацию с Украиной

Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф заявила, что Британия не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время, так как ожидает подтверждения, что выдача виз в Украине отвечает требованиям безопасности.По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства — тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.