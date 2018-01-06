Посол сообщила, что осложняет визовую либерализацию с Украиной

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф заявила, что Британия не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время, так как ожидает подтверждения, что выдача виз в Украине отвечает требованиям безопасности.

По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства — тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", — цитирует Гоф украинское издание "Новое время".

В июне 2017 года пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в Киеве из пистолета ранен выходец из Чечни Адам Осмаев и на него и его жену Амину Окуеву совершено покушение. Правоохранители завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и его жены Амины Окуевой. Позже стало известно, что у киллера, стрелявшего в Осмаева, был найден паспорт, издание "Страна.ua" сообщило, что паспорт был получен по документам другого человека.

В конце октября неизвестный обстрелял автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева, в результате чего Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство".

С 11 июня 2017 года граждане Украины свободно пользуются правом безвизовых поездок в страны Европейского союза, за исключением Великобритании и Ирландии и включая четыре шенгенских государства — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.