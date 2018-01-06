"Шпок... и нету". Советник Порошенко опубликовал видео с убийством ополченца

Советник президента Украины Юрий Бирюков высмеял гибель ополченца в Донбассе, выложив видео с его убийством в Facebook.

Бирюков опубликовал запись, на которой, по его словам, снайпер ВСУ берет на прицел, а затем стреляет в ополченца.

"Шпок… и нету", — подписал ролик советник Порошенко.

Скриншот сообщения

В комментариях к записи Бирюков пояснил, что выстрел был сделан из снайперской винтовки Драгунова патроном с легкой пулей и стальным сердечником. Он добавил, что оружие оснащено тепловизионным прицелом.

Стрелял, по словам чиновника, "знаменитый" украинский снайпер с дистанции "около 450 метров".

Ранее контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам. Перемирие действует с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении режима тишины.

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